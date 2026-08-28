5 παρά 10 το πρωί

Πάολα

Από το Άλμπουμ 5 Para 10 To Proi που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Ξημερώνει
και γυρίζει το μυαλό μου
στα δικά μας μπερδεμένο
απουσιάζεις
και δε θες να περιμένω
μπορεί να είσαι
κάπου αλλού καταλαβαίνω.
Ξημερώνει
τέτοιες ώρες ήσουν πάντα
στη δική μου αγκαλιά
παραδομένη στις αγάπης το πεδίο
και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω
μα δεν πονάνε όλοι ίδια στο αντίο.
5 παρά 10 το πρωί
και εμείς δεν είμαστε μαζί
όλο αυτό δε λέγεται ζωή
όλη η ζωή μου είσαι εσύ.
5 παρά 10 σε ζήτω
πέρασα και απόψε να σε δω
μα δε θα το μάθεις ούτε αυτό
σ' αγαπάω για μένα.
Ξημερώνει
η ψυχή μου κάνει κύκλους
πάλι γύρω από σ' ένα
τα όνειρά μου όλα είναι παγωμένα
και δεν υπάρχω στη ζωή σου ούτε σε ένα.
Ξημερώνει
με πειράζει που μου λείπεις
κάθε μέρα πιο πολύ
εσύ το ένα, όσο και να μηδενίζω
κομμάτι είσαι από κάθε τι που αγγίζω
κι αν είμαι βράχος
που και που κι εγώ ραγίζω.
5 παρά 10 το πρωί
και εμείς δεν είμαστε μαζί
όλο αυτό δε λέγεται ζωή
όλη η ζωή μου είσαι εσύ.
5 παρά 10 σε ζήτω
πέρασα και απόψε να σε δω
μα δε θα το μάθεις ούτε αυτό
σ' αγαπάω για μένα.

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