Φεύγω – Version 2012
Πασχάλης Τερζής
Από το Άλμπουμ Tha Zografiso Ti Zoi Mou Me Mpogies που κυκλοφόρησε το 2015
Στίχοι
Με υπερένταση σε φτάνω κάθε νύχτα
κι έχω την αίσθηση πως χάνω το παιχνίδι.
Ό,τι είχα να σου πω εγώ, το είπα,
τώρα θα σπάσω τη θηλιά σου που με πνίγει.
Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,
τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.
Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,
τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.
Τώρα τη νίκη μου γιορτάζω στο σκοτάδι,
κι έχω την αίσθηση πως όλα τώρα αλλάζουν.
Κι ήρθε η ώρα πια να ζήσω ένα βράδυ,
χωρίς τα δυο σου μάτια να με σφάζουν.
Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,
τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.
Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,
τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.
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