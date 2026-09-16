Φεύγω – Version 2012

Με υπερένταση σε φτάνω κάθε νύχτα

κι έχω την αίσθηση πως χάνω το παιχνίδι.

Ό,τι είχα να σου πω εγώ, το είπα,

τώρα θα σπάσω τη θηλιά σου που με πνίγει.

Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,

τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.

Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,

τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.

Τώρα τη νίκη μου γιορτάζω στο σκοτάδι,

κι έχω την αίσθηση πως όλα τώρα αλλάζουν.

Κι ήρθε η ώρα πια να ζήσω ένα βράδυ,

χωρίς τα δυο σου μάτια να με σφάζουν.

Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,

τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.

Όσο πόνεσα, πόνεσα, όσο έκλαψα, έκλαψα,

τώρα φεύγω, τώρα φεύγω, τώρα φεύγω.