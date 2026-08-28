Prosopika – Diesi in Concert

Πέννυ Μπαλτατζή

Από το Άλμπουμ Prosopika (Diesi in Concert) που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify