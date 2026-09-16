Χιλιάδες εικόνες, χιλιάδες στιγμές

ατέλειωτες νύχτες να λες πως με θες

και εγώ να ζητάω συνεχώς το φιλί σου να νιώσω ξανά

να γίνουμε ένα στην δική μου καρδιά.

Αχ καρδούλα μου θα έκανα τα πάντα

να ξαπλώνω στην δική σου αγκαλιά.

Αχ καρδούλα μου για ένα άγγιγμά σου

θα ‘χα δώσει την ζωή μου έτσι απλά,

να με φιλάς μη φοβηθείς

κι εγώ θα ‘μαι κοντά σου

καρδιά μου μην ανησυχείς.

Λιμάνι η αγάπη κι εγώ ναυαγός

σε ψάχνω στον χάρτη στα μάτια σου φως

μεγάλε μου έρωτα εσύ

της ζωής μου τελευταίος σταθμός

μαζί σου να είμαι και όλα θα ‘ναι αλλιώς.

Αχ καρδούλα μου θα έκανα τα πάντα

να ξαπλώνω στην δική σου αγκαλιά.

Αχ καρδούλα μου για ένα άγγιγμά σου

θα ‘χα δώσει την ζωή μου έτσι απλά,

να με φιλάς μη φοβηθείς

κι εγώ θα ‘μαι κοντά σου

καρδιά μου μην ανησυχείς.