Άντε Στην Υγεία Σου

Απόψε σαββατόβραδο πικρό

και βγήκα στα λημέρια τα γνωστά μου,

καλύτερα μονάχος μου να είμαι και μισός

παρά να είσαι ψεύτικα δικιά μου.

Άντε στην υγειά σου, άντε στην υγειά σου

κοίτα να περνάς εσύ καλά.

Άντε στην υγειά σου, κέρδισες μαγκιά σου

δεν πειράζει όλα καλά.

Απόψε Σαββατόβραδο πικρό

και πήρα μια απόφαση μεγάλη,

κερνάω τη μοναξιά μου δυο τσιγάρα και ποτό

μαζί σου πουθενά δεν θα με βγάλει.

Άντε στην υγειά σου, άντε στην υγειά σου

κοίτα να περνάς εσύ καλά.

Άντε στην υγειά σου, κέρδισες μαγκιά σου

δεν πειράζει όλα καλά.