Απόψε θέλω, θέλω

μέσα στην αγκαλιά μου να σε φέρω.

Απόψε θέλω πάλι

να γίνουμε ένα εγώ και εσύ.

Σε έχω δει που με κοιτάς

και κάνεις πως αλλού μιλάς

μετά από πολύ καιρό συναντηθήκαμε.

Μπορεί να τέλειωσε για μας

μα έτσι όπως μου γελάς

πολύ απλά με μια ματιά όλα τα είπαμε.

Για πες μου τώρα τι θα γίνει

πόλεμο θέλεις ή ειρήνη

έτσι όπως τα έφερε η βραδιά

στα ξαφνικά.

Απόψε θέλω, θέλω

μέσα στην αγκαλιά μου να σε φέρω.

Απόψε θέλω πάλι

να γίνουμε ένα εγώ και εσύ.

Απόψε θέλω, θέλω

στην ιστορία μου να σ' αναφέρω.

Απόψε θέλω όλοι

να δουν πως είμαστε μαζί.

Σε έχω δει που με κοιτάς

σου στέλνω μα δεν απαντάς

και προσπαθείς να αρνηθείς όσα θα γίνουνε.

Υπάρχουνε κλεφτές ματιές

και στην ατμόσφαιρα φωτιές

ότι κι αν πεις ότι κι αν πιείς μαζί θα φύγουμε.

Για πες μου τώρα τι θα γίνει

πόλεμο θέλεις ή ειρήνη

έτσι όπως τα έφερε η βραδιά

στα ξαφνικά.

Για πες μου τώρα τι θα γίνει

πόλεμο θέλεις ή ειρήνη

έτσι όπως τα έφερε η βραδιά

στα ξαφνικά.

Απόψε θέλω, θέλω

μέσα στην αγκαλιά μου να σε φέρω.

Απόψε θέλω πάλι

να γίνουμε ένα εγώ και εσύ.

Απόψε θέλω, θέλω

στην ιστορία μου να σ' αναφέρω.

Απόψε θέλω όλοι

να δουν πως είμαστε μαζί.