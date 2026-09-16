Έκανες προσπάθειες πολλές

να με κρατήσεις μακριά σου

ζήτησες λίγο χρόνο για να δεις

αν λείψω στην καρδιά σου.

Έδωσες σώμα κενό σε έναν ξένο

που λέει πως σε νοιάζεται

λάθος γιατί δεν ρωτάς

ποιόν απ’ τους δυο η καρδιά σου χρειάζεται.

Εμένα που είδες μπροστά σου

και είπες πονάω μακριά σου

με βλέμμα και ματιά θλιμμένα

κοιτάζεις μονάχα εμένα.

Εμένα που θες να ξεχάσεις

μα τώρα ζητάς να περάσεις

το βράδυ σου στην αγκαλιά μου

να νιώσεις για λίγο δικιά μου.

Έκανες προσπάθειες να ‘ρθεις

μα τώρα αλλάζω σελίδα

δεν με νοιάζει που έτσι ξαφνικά

απέναντί μου σε είδα.

Δε σε λυπάμαι μη κλαις

η καρδιά μου για εσένα τελείωσε

θα διαγράψω το χθες

και ότι από εσένα πολύ που με πλήγωσε.

Εμένα που είδες μπροστά σου

και είπες πονάω μακριά σου

με βλέμμα και ματιά θλιμμένα

κοιτάζεις μονάχα εμένα.

Εμένα που θες να ξεχάσεις

μα τώρα ζητάς να περάσεις

το βράδυ σου στην αγκαλιά μου

να νιώσεις για λίγο δικιά μου.

Πως μπορείς να με γυρεύεις,

πως μπορείς να με ζητάς

αφού λες πως δεν με θέλεις

αφού λες δεν μ’ αγαπάς.

Πάντα όμως να θυμάσαι

πίσω θα γυρνάς.