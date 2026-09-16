Όλα τα δέχτηκα ήταν επιλογή μου

τόσα άλυτα προβλήματα, ψεύτικα αισθήματα

Όλα τα δέχτηκα απόφαση δίκη μου

κι ας είχες μια ζωή κρυμμένη

μέσα στο ψέμα βουτηγμένη

Όλα τα δέχτηκα.

Επισκέπτης στο κορμί σου

ήμουν πάντοτε για σένα

δεν κατάλαβα ποτέ μου

τι ζητούσες από μένα.

Επισκέπτης στο κορμί σου

όπως πέρασαν κι άλλοι

κι είχες τη συνείδηση σου

καθαρή μες στο κεφάλι.

Δεν ζητάω απ’ τη ζωή μου παραπάνω

αν δεν σε ‘χω προτιμάω να πεθάνω.

Όλα τα δέχτηκα γιατί είχα ένα πάθος

από έρωτα την πάτησα, τίποτα δεν κράτησα

Όλα σου τα ΄δωσα κι ας ήξερα το λάθος

η καρδιά μου πάλι βιάστηκε,

πόνεσε, κουράστηκε.

Όλα τα δέχτηκα.