Να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.

Σαν την ομορφιά σου

δεν έχω ματαδεί

είσαι εσύ τα πάντα

για μένα, για μένα.

Σαν τα δυο σου μάτια

δεν έχω ξαναδεί

τα ηχεία βάζω

στο τέρμα, για σένα.

Να να, να να να να

να να, να να να να

να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.

Να να, να να να να

να να, να να να να

να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.

Για τα χείλι σου

θα είμαι εκεί

για χατίρι σου

πεθαίνω για σένα.

Σαν τα δυο σου μάτια

δεν έχω ξαναδεί

τα ηχεία βάζω

στο τέρμα, για σένα.

Να να, να να να να

να να, να να να να

να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.

Να να, να να να να

να να, να να να να

να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.

Μες τα μάτια σου κοιτάζω

τους Θεούς διατάζω

να ‘σαι εσύ για πάντα

η πατρίδα μου.

Μες τα μάτια σου κοιτάζω

τους Θεούς διατάζω

να ‘σαι εσύ για πάντα

η πατρίδα μου.

Να να, να να να να

να να, να να να να

να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.

Να να, να να να να

να να, να να να να

να να, να να να να

τραγουδώ για σένα.