Ο Έρωτας Μου Γίνε

Πέτρος Ιακωβίδης

Από το Άλμπουμ Ο Έρωτάς μου Γίνε που κυκλοφόρησε το 2015
Στίχοι

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