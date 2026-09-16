Ομορφη Σαν Την Ελλάδα

Ξεκινάει το ταξίδι μας

Με μία βόλτα στα ανοιχτά

Έρωτα μου πάρε μας και πάμε

Σ' ένα νησάκι αγκαλιά

Κάτω απ' τ ουρανού το σκέπασμα

Στων αστεριών σου τη βροχή

Δεν υπάρχει άλλη πιο ωραία

Μοιάζεις με άγγελο στη γη

Δεν υπάρχει άλλη πιο ωραία

Μοιάζεις με άγγελο στη γη

Είσαι όμορφη σαν την Ελλάδα

Κι έχεις κι έναν ήλιο στην καρδιά

Τα ματάκια σου που μοιάζουνε με ουρανό

Τα χειλάκια σου νερό να πιω να δροσιστώ

Είσαι όμορφη σαν την Ελλάδα

Τι περνάω μαζί της βρε παιδιά

Χέρι χέρι κατεβήκαμε

Ως το λιμάνι το πρωί

Δεν υπάρχει άλλη πιο ωραία

Μοιάζεις με άγγελο στη γη

Δεν υπάρχει άλλη πιο ωραία

Μοιάζεις με άγγελο στη γη

Είσαι όμορφη σαν την Ελλάδα

Κι έχεις κι έναν ήλιο στην καρδιά

Τα ματάκια σου που μοιάζουνε με ουρανό

Τα χειλάκια σου νερό να πιω να δροσιστώ

Είσαι όμορφη σαν την Ελλάδα

Τι περνάω μαζί της βρε παιδιά