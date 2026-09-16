Πώς Το Κάνεις Αυτό

Πως το κάνεις αυτό

Στο φιλί σου να λιώνω

Μέρα νύχτα να ζω

Με την σκέψη σου μόνο

Και με μια σου ματιά

Να μου κλέβεις μυαλό και καρδιά

Λέω πως μέχρι εδώ

Μακριά σου όμως δεν αντέχω

Δεν μπορώ να σκεφτώ

Πως θα ζήσω μόνος αν δεν σε έχω

Πως το κάνεις αυτό

Στο φιλί σου να λιώνω

Μέρα νύχτα να ζω

Με την σκέψη σου μόνο

Και με μια σου ματιά

Να μου κλέβεις μυαλό και καρδιά

Πως τo κάνεις αυτό

Να πεθαίνω για σένα

Να με κάνει τρελό το αθώο σου βλέμμα

Και το ξέρω καλά

Θα καώ στην δική σου φωτιά

Λέω πως δεν μπορεί

Είσαι αρρώστια που θα μου περάσει

Όλα πια τα έχω δει

Και μαζί σου τώρα τα έχω χάσει

Πως τo κάνεις αυτό

Στο φιλί σου να λιώνω

Μέρα νύχτα να ζω

Με την σκέψη σου μόνο

Και με μια σου ματιά

Να μου κλέβεις μυαλό και καρδιά

Πως τo κάνεις αυτό

Να πεθαίνω για σένα

Να με κάνει τρελό το αθώο σου βλέμμα

Και το ξέρω καλά

Θα καώ στην δική σου φωτιά