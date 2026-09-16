Πώς Το Κάνεις Αυτό

Πέτρος Ιακωβίδης

Από το Άλμπουμ Kalispera (Aroma Elladas Edition) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Πως το κάνεις αυτό

Στο φιλί σου να λιώνω

Μέρα νύχτα να ζω

Με την σκέψη σου μόνο

Και με μια σου ματιά

Να μου κλέβεις μυαλό και καρδιά

Λέω πως μέχρι εδώ

Μακριά σου όμως δεν αντέχω

Δεν μπορώ να σκεφτώ

Πως θα ζήσω μόνος αν δεν σε έχω

Πως το κάνεις αυτό

Στο φιλί σου να λιώνω

Μέρα νύχτα να ζω

Με την σκέψη σου μόνο

Και με μια σου ματιά

Να μου κλέβεις μυαλό και καρδιά

Πως τo κάνεις αυτό

Να πεθαίνω για σένα

Να με κάνει τρελό το αθώο σου βλέμμα

Και το ξέρω καλά

Θα καώ στην δική σου φωτιά

Λέω πως δεν μπορεί

Είσαι αρρώστια που θα μου περάσει

Όλα πια τα έχω δει

Και μαζί σου τώρα τα έχω χάσει

Πως τo κάνεις αυτό

Στο φιλί σου να λιώνω

Μέρα νύχτα να ζω

Με την σκέψη σου μόνο

Και με μια σου ματιά

Να μου κλέβεις μυαλό και καρδιά

Πως τo κάνεις αυτό

Να πεθαίνω για σένα

Να με κάνει τρελό το αθώο σου βλέμμα

Και το ξέρω καλά

Θα καώ στην δική σου φωτιά

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