Σε Προσέχω
Πέτρος Ιακωβίδης
Από το Άλμπουμ Kalispera (Aroma Elladas Edition) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
Στη αγκαλιά σου με έκλεισες και άλλαξα ζωή
το παρελθόν μου έσβησες μέσα σε μια στιγμή
σαν να ‘χω ξαναγεννηθεί.
Σε προσέχω για να σ’ έχω στη ζωή μου,
σε προσέχω φυλαχτό μου σε κρατώ,
δεύτερη καρδιά μου σε έχω στο κορμί μου
και είσαι εσύ ο μόνος λόγος για να ζω.
Σαν όνειρο που κράτησε με πήρες μια βραδιά
και έγινες το όνειρο που ζω αληθινά
σα να ναι η πρώτη μου φορά.
Σε προσέχω για να σ’ έχω στη ζωή μου,
σε προσέχω φυλαχτό μου σε κρατώ,
δεύτερη καρδιά μου σε έχω στο κορμί μου
και είσαι εσύ ο μόνος λόγος για να ζω.
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