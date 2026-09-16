Στη αγκαλιά σου με έκλεισες και άλλαξα ζωή

το παρελθόν μου έσβησες μέσα σε μια στιγμή

σαν να ‘χω ξαναγεννηθεί.

Σε προσέχω για να σ’ έχω στη ζωή μου,

σε προσέχω φυλαχτό μου σε κρατώ,

δεύτερη καρδιά μου σε έχω στο κορμί μου

και είσαι εσύ ο μόνος λόγος για να ζω.

Σαν όνειρο που κράτησε με πήρες μια βραδιά

και έγινες το όνειρο που ζω αληθινά

σα να ναι η πρώτη μου φορά.

Σε προσέχω για να σ’ έχω στη ζωή μου,

σε προσέχω φυλαχτό μου σε κρατώ,

δεύτερη καρδιά μου σε έχω στο κορμί μου

και είσαι εσύ ο μόνος λόγος για να ζω.