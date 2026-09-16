[Intro]

Sorry, can't talk to you at the moment

Call me later

[Στίχος 1]

Καλημέρα, είσαι μόνη;

Χθες δε σ' άκουσα καλά

Αν χρειάζεσαι παρέα

Είμαι εδώ ειλικρινά

[Προ-Χορωδία]

Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι

Αν επηρεάζεσαι

Αν γυρνάς αργά στο σπίτι

Ίσως με χρειάζεσαι

[Χορωδία]

Σήκωσε το τηλέφωνο ν' ακούσεις τι θα πω

Κάποιος τρελός σ' αγαπάει

Σήκωσε το τηλέφωνο, έρχομαι να σε βρω

Και πάμε όπου μας πάει

[Στίχος 2]

Καλημέρα, είσαι μόνη;

Θέλω τόσα να σου πω

Ξέρω, έχεις τα δικά σου

Μα για 'σένα είμαι εδώ

[Προ-Χορωδία]

Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι

Αν επηρεάζεσαι

Αν γυρνάς αργά στο σπίτι

Ίσως με χρειάζεσαι

[Χορωδία]

Σήκωσε το τηλέφωνο ν' ακούσεις τι θα πω

Κάποιος τρελός σ' αγαπάει

Σήκωσε το τηλέφωνο, έρχομαι να σε βρω

Και πάμε όπου μας πάει