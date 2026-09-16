Σήκωσε Το Τηλέφωνο
Πέτρος Ιακωβίδης
Από το Άλμπουμ Kalispera (Aroma Elladas Edition) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι
[Intro]
Sorry, can't talk to you at the moment
Call me later
[Στίχος 1]
Καλημέρα, είσαι μόνη;
Χθες δε σ' άκουσα καλά
Αν χρειάζεσαι παρέα
Είμαι εδώ ειλικρινά
[Προ-Χορωδία]
Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι
Αν επηρεάζεσαι
Αν γυρνάς αργά στο σπίτι
Ίσως με χρειάζεσαι
[Χορωδία]
Σήκωσε το τηλέφωνο ν' ακούσεις τι θα πω
Κάποιος τρελός σ' αγαπάει
Σήκωσε το τηλέφωνο, έρχομαι να σε βρω
Και πάμε όπου μας πάει
[Στίχος 2]
Καλημέρα, είσαι μόνη;
Θέλω τόσα να σου πω
Ξέρω, έχεις τα δικά σου
Μα για 'σένα είμαι εδώ
[Προ-Χορωδία]
Αν τα βράδια δεν κοιμάσαι
Αν επηρεάζεσαι
Αν γυρνάς αργά στο σπίτι
Ίσως με χρειάζεσαι
[Χορωδία]
Σήκωσε το τηλέφωνο ν' ακούσεις τι θα πω
Κάποιος τρελός σ' αγαπάει
Σήκωσε το τηλέφωνο, έρχομαι να σε βρω
Και πάμε όπου μας πάει
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