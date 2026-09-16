Άναψε μου το φως λιγάκι να σε δω

για αυτά τα μάτια σου πεθαίνω

τι θα γίνει ρωτάς, μη φοβάσαι για μας

είμαι ο Πέτρος που αγαπάς.

Θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω κάθε μέρα

δίπλα σου και βράδυ και πρωί

θα σου φτιάχνω τον καφέ για καλημέρα

και θα σε προσέχω σαν παιδί.

Θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω κάθε μέρα

σαν να είναι η πρώτη μας φορά

τέτοιους άνδρες βγάζει μόνο η Ελλάδα

έχει τα καλύτερα παιδιά.

Θα έχεις μια αγκαλιά αν θέλεις να κρυφτείς

και ένα χέρι να κρατιέσαι

ότι θες θα μπορώ, αν χαθείς θα σε βρω

ο άνθρωπός σου είμαι εγώ.

Θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω κάθε μέρα

δίπλα σου και βράδυ και πρωί

θα σου φτιάχνω τον καφέ για καλημέρα

και θα σε προσέχω σαν παιδί.

Θα κοιμάμαι, θα ξυπνάω κάθε μέρα

σαν να είναι η πρώτη μας φορά

τέτοιους άνδρες βγάζει μόνο η Ελλάδα

έχει τα καλύτερα παιδιά.