ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ

Rack

Από το Άλμπουμ GIA TI FANELA που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify