[Εισαγωγή: Toquel]

(

To infinity and beyond

)

Άμα μπω στη φυλακή θα μείνεις δίπλα μου;

Άμα φύγω πιο νωρίς θα μ' αγαπάς για πάντα;

Κι άμα πέσω θα 'σαι εκεί;

Eh, eh, eh

[Στροφή 1: TOQUEL]

Της λέω "μη φοβάσαι, ma- mademoiselle"

Ο ένας για τον άλλον, σκάμε σαν cartel

(Pow, pow)

SMS

με το

Alcatel

Έκανα το σπίτι casa de papel (Eh)

Μωρό μου, εμείς θα ζήσουμε για πάντα

Πάει για ψώνια, λέω "τίναξε την κάρτα"

Πάνω της γυαλίζουνε διαμάντια

Ξέρει ότι είμαι εγκληματίας για τα φράγκα

Δεν τη νοιάζει ν' αφεθεί

Πάνω στα σεντόνια μια Παρασκευή πρωί

Μου 'πε μ' αγαπάει πολύ

Θα με περιμένει όσο κι αν χρειαστεί

[Προ-Ρεφρέν: Toquel]

Μα άμα μπω στη φυλακή θα μείνεις δίπλα μου;

Άμα φύγω πιο νωρίς θα μ' αγαπάς για πάντα;

Άμα πέσω θα 'σαι εκεί;

Άν μείνω μόνος, θα 'σαι εσύ;

[Ρεφρέν: Rack,

Toquel

,

Rack & Toquel

]

Ma bella

Ξέρω, σε ζηλεύουνε πολλές

Καμία όμως δε μοιάζει μ' εσένα, ah

I love you, ma bella, aah

Ma bella

Ξέρω, σε ζηλεύουνε πολλές

Καμία όμως δε μοιάζει με εσένα, ah

I love you, ma bella, aah

[Στροφή 2: Rack]

Μωρό μου, δε σ' αρέσει καθόλου που κάνω rap

Ξέρω, αγαπάς τον Ηρακλή, όχι τον Rack

Μα θέλεις τη ζωή που κάνω, στον λαιμό διαμάντια πάνω

Με Rimowa να γυρνάμε το Google Map, eh

Σ' ενοχλεί, που βάζω πάνω απ' όλα τον εαυτό μου λες

Ενώ για 'σένα δηλητήριου θα πιω γουλιές

Είσαι αυτή που θα κρατούσε τον απόγονό μου

Στα γεράματα φέρε το φάρμακό μου

Με-μες στον κόσμο αυτό, μόνο εσύ κι εγώ

Μόνοι μας, μόνοι μας, κάτω απ' τα αστέρια

Θα 'ρθω να σε βρω πάνω απ' τα σύννεφα

Θα σου αποδείξω εγώ ότι δεν είναι όλοι ίδιοι (Εh)

Βλέπω τις ομοιότητες, σέβομαι τις διαφορές, μας

[Ρεφρέν: Rack,

Toquel

,

Rack & Toquel

]

Ma bella

Ξέρω, σε ζηλεύουνε πολλές

Καμία όμως δε μοιάζει μ' εσένα, ah

I love you, ma bella, aah

Ma bella

Ξέρω, σε ζηλεύουνε πολλές

Καμία όμως δε μοιάζει με εσένα, ah

I love you, ma bella, aah

[Μετα-Ρεφρέν: Toquel,

Rack

]

Άμα μπω στη φυλακή θα μείνεις δίπλα μου;

Άμα φύγω πιο νωρίς θα μ' αγαπάς για πάντα;

Άμα πέσω θα 'σαι εκεί;

Άν μείνω μόνος, θα είσαι εσύ;

Άμα μπω στη φυλακή θα μείνεις δίπλα μου;

Άμα φύγω πιο νωρίς θα μ' αγαπάς για πάντα; Eh

Θα μ' αγαπάς για πάντα;

Eh, BCC Gang, Rack, Toquel, eh, Beyond