Baby dance for me, δίπλα μου θα 'σαι ασφαλής

Η Hello Kitty μου πιστόλι, όλα τα μάτια πάνω της

Baby dance for me, στα νάζια ξέρω είσαι επιρρεπής

Θα πάμε σπίτι μου ή σπίτι σου, δες το για να μου πεις

Baby dance for me, δίπλα μου θα 'σαι ασφαλής

Η Hello Kitty μου πιστόλι, όλα τα μάτια πάνω της

Baby dance for me, στα νάζια ξέρω είσαι επιρρεπής

Θα πάμε σπίτι μου ή σπίτι σου, δες το για να μου πεις

Το δικό μου babygirl είναι πρώτο στα top 10

Με κρατάει ήρεμο να μη γαμήσω τα λεγκέν

Εγώ έχω σπάσει το κεφάλι μου να γράψω αυτό το verse

Κι αυτή μου δείχνει δυο email χορηγικά για carroten

Babygirl, κορίτσαρος δυο μέτρα, mannequin

Πάμε να κάνουμε τρέλες να 'χω να γράφω στα refrain

Αφού δεν σ' ένοιαξε τι λέει ο καθένας babygirl

Γραψ' τους όλους στ' αρχίδια σου, αυτοί πάντα θα λεν'

Η Hello Kitty μου μαλάκα πιο γλυκιά κι απ' τα bueno

Τρέχω από πίσω της, μαλάκα, σαν τον Βέγγο

Το βάζω μες στο σπίτι και μαζί της το χορεύω

Baby, baby, baby, baby dance for me

Baby dance for me, δίπλα μου θα 'σαι ασφαλής

Η Hello Kitty μου πιστόλι, όλα τα μάτια πάνω της

Baby dance for me, στα νάζια ξέρω είσαι επιρρεπής

Θα πάμε σπίτι μου ή σπίτι σου, δες το για να μου πεις

Baby dance for me, δίπλα μου θα 'σαι ασφαλής

Η Hello Kitty μου πιστόλι, όλα τα μάτια πάνω της

Baby dance for me, στα νάζια ξέρω είσαι επιρρεπής

Θα πάμε σπίτι μου ή σπίτι σου, δες το για να μου πεις

Αν κοιταχτούμε εμείς οι δύο δεν χρειάζονται οι λέξεις

Μετά από τόσα ψέματα μου λες τι να πιστέψεις

Μωρό μου κάτσε δίπλα μου κι άσε τις υποσχέσεις

Γιατί, welcome, welcome

Welcome to my movie, έφαγα 100 σε δυο χρόνια από το τραγούδι

Η μάνα του παιδιού μου είναι καλύτερη απ' την Τούνη

Πιστόλι το μωρό μου απόψε μοιάζει με κουμπούρι

Γιατί όσες και να σκεφτώ εγώ θα θέλω αυτήν την μούρη

Την μούρη που μ' έχει κάνει καψούρη

Όταν ξαπλώνουμε δεν φεύγει από πάνω μου σαν τσιμπούρι

Μου 'κανε μάγια, μου τα 'κοψε όλα τσεκούρι

Γιατί αυτή είναι η μούσα μου, το πιο καλό μου γούρι

Baby dance for me, δίπλα μου θα 'σαι ασφαλής

Η Hello Kitty μου πιστόλι, όλα τα μάτια πάνω της

Baby dance for me, στα νάζια ξέρω είσαι επιρρεπής

Θα πάμε σπίτι μου ή σπίτι σου, δες το για να μου πεις