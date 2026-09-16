[Intro]

M-I

Δυτικά, Κέντρο και ληροφά

City Center, Block Omerta

[Chorus]

Δυτικά, Κέντρο και ληροφά

Γύρα στην Σαλόνικα με αυτόματα

City Center, Block Omerta

Τίποτα δεν λέμε μέσα στα τμήματα

Είμαστε Outlaws από τον Βορρά

Βίβες και στα αλάνια Κρήτη και Αθήνα

Newschool πειρατές ανοίγουμε πανιά

Πάνω-Κάτω την Ελλάδα για το χρήμα

[Verse 1: Tanto]

Tanto χώσε χώσε χώσε ρε να αρχίσουμε

Μαζί με τον Ricta χύνουμε να κοινωνήσουνε

Κούκλα μου γλυκιά

Την φωνή χαμήλωσε

Παράσημα δρομίσια από μικροί εμείς αποκτήσαμε

Μας φάγανε τα πάρκα τα τεχνόπαρτα και οι σύνδεσμοι

Μα ακόμα όλοι στην γύρα μας

Outlaws και ποινικοί

Και κάθε χρόνο πιο καλοί από πέρυσι καλύτεροι

Πάλι φεύγω εκδρομή να κάνω και άλλη αρπακτή

Κάποιοι νομίζετε ότι ξέρετε ε?

Αλλά δεν ξέρετε ότι γνωρίζουμε τι θέλετε

Τι ψάχνετε

Τι παίρνετε

Και από που το παίρνετε

Με τι το μεταφέρετε

Άπο μας διαφέρετε?

Καπνισμένες Κάνες

[?] για τον Vinny Jones

Ραπ και

εθίστηκα στην Ντόπα σαν τον John Jones

Κομμένα αυτά μέσα στην Σαλόνικα έχουν slash bones

Bad boys, bad boys με τα street flows

[Chorus]

Δυτικά, Κέντρο και ληροφά

Γύρα στην Σαλόνικα με αυτόματα

City Center, Block Omerta

Τίποτα δεν λέμε μέσα στα τμήματα

Είμαστε Outlaws από τον Βορρά

Βίβες και στα αλάνια Κρήτη και Αθήνα

Newschool πειρατές ανοίγουμε πανιά

Πάνω-Κάτω την Ελλάδα για το χρήμα

[Verse 2: Ricta]

93,City Center SKG

Φορτομένοι

μέσα στα Ίμια

, ταλιμπάν από μικροί

Με τον Tanto και τον Yanek σπόρε παίζαμε μπουνιές

Τώρα ανάβουμε βλάκα μέσα στο Mercedes

Φάληρο City, Κέντρο Κεντρικά

Εσύ βλέπεις δυο ραπερς δεν ξέρεις τα σκηνικά (Όχι δεν ξέρεις)

[?] και πάρτυ μέσα στην ζώνη τα τσουριά

Είμαστε τα ίδια παιδιά όμως από άλλη γειτονιά

Όλο σκάνε και καινούργια δικαστήρια

Ένας χρόνος στην Νιγρίτα τελικά δεν ήταν τίποτα (Δεν ήταν τίποτα)

Ναι

Δεν θέλω κάγκελα, δεν θέλω κρατητήρια

Δεν θέλω εγκλεισμό και να κοιμάμαι με παυσίπονα (Όχι δεν θέλω)

Γαμώ τους μπάτσους που βγάζουν βρώμικα χρήματα

Φωτιά σε διμοιρίες, μηχανές, όλα τα τμήματα (Βάλε φωτιά)

Αυτά θα γράφουμε για σας μέσα στα συνθήματα

Φωτιά σε διμοιρίες, μηχανές, όλα τα τμήματα

Ναι, είχαμε στήσει από μικροί αυτό το κόλπο

Είναι αυτονόητο δικέ μου ότι δεν θα μας προλάβουν

Όχι δεν ξέρουμε το πόσο το δουλέψαμε και πόσο το πληρώσαμε αυτό που όλοι γουστάρουν

Κάτσε στα αυγά σου πιτσιρίκο και άκου μπάρες πίσω από τις μπάρες

Και όχι άρες μάρες κουκουνάρες

Οι δικοί σου είναι γιοτάδες και όλο μου ζητάνε χάρες

Τους βαρέθηκα στ'αλήθεια θα τους πάρω με σφαλιάρες

[Chorus]

Δυτικά, Κέντρο και ληροφά

Γύρα στην Σαλόνικα με αυτόματα

City Center, Block Omerta

Τίποτα δεν λέμε μέσα στα τμήματα

Είμαστε Outlaws από τον Βορρά

Βίβες και στα αλάνια Κρήτη και Αθήνα

Newschool πειρατές ανοίγουμε πανιά

Πάνω-Κάτω την Ελλάδα για το χρήμα