[Intro]
Έχω Σαββιδη στο πλάι μου ποιον έχεις δίπλα
Εσυ πες μου καμάρι μου (Ναι)
[Verse 1]
Εγώ το πήρα όλο στην πλάτη μου και το κανα δουλειά
Δεν ξέρω αν με παρεξηγείς όμως η κοιλιά μου πεινά
Είχα δεσίματα πολλά, σκηνικά σε στενά
Ευτυχώς που έκανα ραπ και γλύτωσα τα χοντρά
Είπα Αϊ γαμήσου στα μπλεξίματα, στα ναρκωτικά
Είπα δεν σκύβω το κεφάλι μου ρε βλάκα ξανά
Δεν βρήκα δρόμο στον Θεό ούτε στην Παναγιά
Με βοήθησαν τα αδέρφια και η κυρά Καζατζά
Είναι το ραπ ο ψυχολόγος μου, γουστάρω πολύ
Είναι το ραπ ο βιδολόγος μου κι ας μην είναι drill
Τώρα μακριά από την πόλη μου, SKG
Μα 'χω ξεκάθαρο τον στόχο μου και δεν είσαι εσύ
Bra-Brand new whip είναι χωρίς κλειδί
Από το
Yaris
του '06 μεσ' στο καινούργιο
SUV
Είμαι κιμπάρης στους ανθρώπους μου μοιράζω τα prim
Ερχόμαστε από χαμηλά με στόχο την κορυφή
Εγώ δεν ζήτησα πολλά μόνο καφέ και φαγητό
Και οι πόρτες που χτυπάνε να μην είναι για κακό
Πέρασε μια δεκαετία για να νιώσω την μπάρα
Shoutout στον
Αλεξάρα
, σε όλο τον Θερμαϊκό
Είπα άστο πάνω μου, δουλεύουμε το πλάνο καιρό
Βλέπεις μικρέ δεν έχω βγει ποτέ στο εξωτερικό
Είχα απαγόρευση εξόδου bro πριν πάω 18
Και είμαι ανυπότακτος μαλάκα στον ελληνικό στρατό
Μιλάνε, public η ζωή μου έγινε reportage
Για να φάω με ησυχία χρειάζομαι camouflage
Εγώ δεν είμαι superstar, δεν γουστάρω τα φλας
Για ρώτα τον παραγωγό σου ποιός είναι ο κερατάς
και
Μιλάν πολύ μα δεν τους βλέπω καν
Τα μισά τα κιλά σου σπόρε έχω πιεί σε skunk
Από κοντά δίνουν respect όμως στο ραπ hooligans
Σπόρε έχω πάρει ήδη την νίκη και δεν τους βλέπω καν ε, λέει
[Chorus]
Πολλές είναι οι γειτονιές bro
Πολλοί ρουφάνε καφτές bro
Έλα μπροστά που και πες το
Απ' τη Σαλονίκη αυτό είναι ραπ αλά Γκρέκο
Μανούλα θα το παλέψω
Είπα δεν θα ξανά μπλέξω (Ναι)
Βγάζω τους δαίμονες έξω
Όλα τα διαόλια, φέτος bro θα τις παίξω
[Verse 2]
Σ' αυτό το verse κοίταξα εμένα bro κατάματα
Το 'γράψα στα Πευκάκια με ένα γλάρο μεσ' στα κλάματα
Με φάγαν οι αμαρτίες και οι τύψεις από τα σφάλματα
Αλλά ποτέ δεν μετανιώνω τέτοια πράγματα
Νέος Ricta, ίδιος Μήτσος, νέα μέρα
Της είπα μακριά μου αυτό το κάνω για μένα
Γάμησέ τους όλους δεν χρωστάω σε κανέναν
Τρέχω να τα βγάλω να είναι ο γιόκας μου στην πένα
Έχω τριπαρεί τώρα που έκοψα και όλα είναι ψυχεδέλεια
New
Maradona
φώναζε με
Κvaratskhelia
Τριάντα οι πλατίνες δεν χωράνε μες στο σπίτι
Να τα χέσω τα γαμήδια ακόμα τα βλέπω όλα μέτρια
Αυτή είναι η διαφορά μας, έχω μπόλικο ψωμί ακόμα
Από τον πρώτο χρόνο με πληρώνει
Εσένα πόσο ακόμα
Όσο με κρίνεις για το πως κοστολογώ την ώρα τόσο παραπάνω με πληρώνει
Εσένα πόσο ακόμα;
[Chorus]
Πολλές είναι οι γειτονιές bro
Πολλοί ρουφάνε καφτές bro
Έλα μπροστά που και πες το
Απ' τη Σαλονίκη αυτό είναι ραπ αλά Γκρέκο
Μανούλα θα το παλέψω
Είπα δεν θα ξανά μπλέξω (Ναι)
Βγάζω τους δαίμονες έξω
Όλα τα διαόλια, φέτος bro θα τις παίξω