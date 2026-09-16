[Intro]

Έχω Σαββιδη στο πλάι μου ποιον έχεις δίπλα

Εσυ πες μου καμάρι μου (Ναι)

[Verse 1]

Εγώ το πήρα όλο στην πλάτη μου και το κανα δουλειά

Δεν ξέρω αν με παρεξηγείς όμως η κοιλιά μου πεινά

Είχα δεσίματα πολλά, σκηνικά σε στενά

Ευτυχώς που έκανα ραπ και γλύτωσα τα χοντρά

Είπα Αϊ γαμήσου στα μπλεξίματα, στα ναρκωτικά

Είπα δεν σκύβω το κεφάλι μου ρε βλάκα ξανά

Δεν βρήκα δρόμο στον Θεό ούτε στην Παναγιά

Με βοήθησαν τα αδέρφια και η κυρά Καζατζά

Είναι το ραπ ο ψυχολόγος μου, γουστάρω πολύ

Είναι το ραπ ο βιδολόγος μου κι ας μην είναι drill

Τώρα μακριά από την πόλη μου, SKG

Μα 'χω ξεκάθαρο τον στόχο μου και δεν είσαι εσύ

Bra-Brand new whip είναι χωρίς κλειδί

Από το

Yaris

του '06 μεσ' στο καινούργιο

SUV

Είμαι κιμπάρης στους ανθρώπους μου μοιράζω τα prim

Ερχόμαστε από χαμηλά με στόχο την κορυφή

Εγώ δεν ζήτησα πολλά μόνο καφέ και φαγητό

Και οι πόρτες που χτυπάνε να μην είναι για κακό

Πέρασε μια δεκαετία για να νιώσω την μπάρα

Shoutout στον

Αλεξάρα

, σε όλο τον Θερμαϊκό

Είπα άστο πάνω μου, δουλεύουμε το πλάνο καιρό

Βλέπεις μικρέ δεν έχω βγει ποτέ στο εξωτερικό

Είχα απαγόρευση εξόδου bro πριν πάω 18

Και είμαι ανυπότακτος μαλάκα στον ελληνικό στρατό

Μιλάνε, public η ζωή μου έγινε reportage

Για να φάω με ησυχία χρειάζομαι camouflage

Εγώ δεν είμαι superstar, δεν γουστάρω τα φλας

Για ρώτα τον παραγωγό σου ποιός είναι ο κερατάς

και

Μιλάν πολύ μα δεν τους βλέπω καν

Τα μισά τα κιλά σου σπόρε έχω πιεί σε skunk

Από κοντά δίνουν respect όμως στο ραπ hooligans

Σπόρε έχω πάρει ήδη την νίκη και δεν τους βλέπω καν ε, λέει

[Chorus]

Πολλές είναι οι γειτονιές bro

Πολλοί ρουφάνε καφτές bro

Έλα μπροστά που και πες το

Απ' τη Σαλονίκη αυτό είναι ραπ αλά Γκρέκο

Μανούλα θα το παλέψω

Είπα δεν θα ξανά μπλέξω (Ναι)

Βγάζω τους δαίμονες έξω

Όλα τα διαόλια, φέτος bro θα τις παίξω

[Verse 2]

Σ' αυτό το verse κοίταξα εμένα bro κατάματα

Το 'γράψα στα Πευκάκια με ένα γλάρο μεσ' στα κλάματα

Με φάγαν οι αμαρτίες και οι τύψεις από τα σφάλματα

Αλλά ποτέ δεν μετανιώνω τέτοια πράγματα

Νέος Ricta, ίδιος Μήτσος, νέα μέρα

Της είπα μακριά μου αυτό το κάνω για μένα

Γάμησέ τους όλους δεν χρωστάω σε κανέναν

Τρέχω να τα βγάλω να είναι ο γιόκας μου στην πένα

Έχω τριπαρεί τώρα που έκοψα και όλα είναι ψυχεδέλεια

New

Maradona

φώναζε με

Κvaratskhelia

Τριάντα οι πλατίνες δεν χωράνε μες στο σπίτι

Να τα χέσω τα γαμήδια ακόμα τα βλέπω όλα μέτρια

Αυτή είναι η διαφορά μας, έχω μπόλικο ψωμί ακόμα

Από τον πρώτο χρόνο με πληρώνει

Εσένα πόσο ακόμα

Όσο με κρίνεις για το πως κοστολογώ την ώρα τόσο παραπάνω με πληρώνει

Εσένα πόσο ακόμα;

[Chorus]

Πολλές είναι οι γειτονιές bro

Πολλοί ρουφάνε καφτές bro

Έλα μπροστά που και πες το

Απ' τη Σαλονίκη αυτό είναι ραπ αλά Γκρέκο

Μανούλα θα το παλέψω

Είπα δεν θα ξανά μπλέξω (Ναι)

Βγάζω τους δαίμονες έξω

Όλα τα διαόλια, φέτος bro θα τις παίξω