[Verse 1: Katohos]

Ανεμοστρόβιλοι θα σε πάρουν μακριά

Χάνομαι πολύ, δεν χάνομαι συχνά

Είδα τα χειρότερα, δεν τα δες ποτέ σου

Ούτε που τα μίλησα, δεν είχα μιλιά

Έλα για αγώνα, θα μείνεις πίσω μίλια

Δίνει λίγο food μα δεν κάνει κοιλιά

Πίνει λίγο φου, δεν καπνίζει κιλά

Μην του κάνεις ντου άμα στραβά σε κοιτά

Πίνει τσιγάρα μαζί της, βλέπει την δύση

Είναι από τα νότια άρα καλό κορίτσι

Όλοι μας αλκοόλες, όλοι πίνουν χασίσι

Όλοι μας αλλού, όλοι παντού να γυρίσει

180, το μοτέρ μου θα σπάσει

Πέρνα το φανάρι προτού να κοκκινίσει

Ράμματα στα χείλια γιατί πάει να με δώσει

Μίλησα πόσοι, άντεξαν λίγοι

Γυρίζων, με πιάνει paranoia, memorial

Δίπλα στο παγκάκι, euphoria

Όλοι οι δικοί σου είναι, καριόλια

Δεν βγαίνετε πρώτοι, που; στην κόντρα

Κάτοχος και μπάρες, τι; tutorial

Όλοι με τα νέα fleeces, χιτώνας

Όλοι γαμώ την ΔΕΗ, πυλώνας

Ήρθε χειμώνας, είναι σεζόν μας

[Chorus: Katohos]

Πάει από τον Νότο, Βόρεια, πίσω γυρνά

Καβαλώ το μέτρο σαν να 'τανε κύμα

Παίξε με το crew μου, θα σε κάνει κιμά

Δεν έχουμε κοινά άμα δε θέλεις χρήμα

Μη μου λες για μπάρες αν δεν κάνει ρίμα

Τι λέμε για δρόμο αν δεν είσαι Αθήνα;

Τι λέμε για check ενώ φοράς Adidas;

Τι λένε αυτοί; Δεν είναι στην γραμμή μας

Πάει από τον Νότο, Βόρεια, πίσω γυρνά

Καβαλώ το μέτρο σαν να 'τανε κύμα

Παίξε με το crew μου, θα σε κάνει κιμά

Δεν έχουμε κοινά άμα δε θέλεις χρήμα

Μη μου λες για μπάρες αν δεν κάνει ρίμα

Τι λέμε για δρόμο αν δεν είσαι Αθήνα;

Τι λέμε για check ενώ φοράς Adidas;

Τι λένε αυτοί; Δεν είναι στην γραμμή μας

[Verse 2: RICTA]

Το ζούνε εταιρείες, όλοι απ' το μηδέν

Γι' αυτό, μίλα καλά, δεν με ξες

Πίνω το ντουμάνι να φύγει το stress

City Center μέχρι τις καυτές

Τι ψέματα λες, ξέρω δεν τα κάνεις

Υπερβολές για λίγο flex

Αυτά που λες ξέρω δεν τα κάνεις

Γαμώ τις ποινές, τις αναστολές

Πως να σε θέλω baby, έχω δικιά μου senorita

Συστήθηκα Δημήτρης κι εσύ με φωνάζεις Ricta

Σε ξέρω όπως με ξέρες, να το σκάμε πάντα τσίτα

Μα αν ισχύουνε τα πάνω εγώ σε θέλω για μια νύχτα

Ξεθάβω ένα κουπλέ και δες τι βρήκα

Χάνω όλα τα αδέρφια μου απ' την πίκρα

Πετάν στην κατσαρόλα χωρίς ζήτα

Βλέπεις θέλω τα πολλά, όχι τα λίγα

Εμείς ξέρουμε τους δρόμους όπως και την αλφαβήτα

Φράγκα, γούστα και καμιά μυτιά

Είχα στον νου μου μα έτσι πως να αγαπήσω

Όταν τα 'κανα πίσω στα 17

Ούτε το φανταζόμουνα το τι θα ζήσω

Στην κορυφή μέσα από τα σκατά

Γι' αυτό δεν γίνεται να μην σας έχω μίσος

Για το καλό μου έχω τον σουγιά

Never surrender, ούτε βήμα πίσω

Το κεφάλι μου ψηλά γιατί δεν έδωσα κανέναν

Κι ούτε θα βγάλω μιλιά, τρέχω τον γιο μου να 'ναι πένα

Να μην βγει στην αρένα

Για άλλα 10 χρόνια θ' ακούς για τα κεντρικά

Όλοι από το instagram το παίζουνε γαμιάδες και φωνιάδες

Από κοντά δεν βγάζουνε μιλιά

Σε αντίθεση με εσένα, hustling όλη μέρα

Θα φύγουμε όλοι νέοι, bro, γαμώ τα γερατειά

[Chorus: Katohos]

Πάει από τον Νότο, Βόρεια, πίσω γυρνά

Καβαλώ το μέτρο σαν να 'τανε κύμα

Παίξε με το crew μου, θα σε κάνει κιμά

Δεν έχουμε κοινά άμα δε θέλεις χρήμα

Μη μου λες για μπάρες αν δεν κάνει ρίμα

Τι λέμε για δρόμο αν δεν είσαι Αθήνα;

Τι λέμε για check ενώ φοράς Adidas;

Τι λένε αυτοί; Δεν είναι στην γραμμή μας

Πάει από τον Νότο, Βόρεια, πίσω γυρνά

Καβαλώ το μέτρο σαν να 'τανε κύμα

Παίξε με το crew μου, θα σε κάνει κιμά

Δεν έχουμε κοινά άμα δε θέλεις χρήμα

Μη μου λες για μπάρες αν δεν κάνει ρίμα

Τι λέμε για δρόμο αν δεν είσαι Αθήνα;

Τι λέμε για check ενώ φοράς Adidas;

Τι λένε αυτοί; Δεν είναι στην γραμμή μας