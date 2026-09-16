Σοκολάτα – Μιξτ
Σαρμπέλ
Από το Άλμπουμ Nikos Halkousis Non Stop Mix, Vol. 1 (DJ Mix) που κυκλοφόρησε το 2005
Στίχοι
Μου έχεις κάνει κακό νιώθω συχνά ταραχή
Είσαι κορίτσι γλυκό για μένα μοναδική
Προκαταλήψεις τρελές ποτέ δεν είχα εγώ
Έχω γνωρίσει πολλές μα επιμένω εδώ
Ένα κομμάτι από σέναγια μένα κράτα
Είσαι αυτό που μ' αρέσει μια σοκολάτα
Είσαι αυτό που μ' αρέσει και τρελαίνει
Την θέλω κι αναρωτιέμαι
Τι μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει
Με τρελαίνει μ' αρρωσταίνει
Με τρελαίνει τι μου συμβαίνει
Φοράς τακούνια ψηλά
Και στυλ πολύ ειδικό
Νιώθω ζαλάδα και στρες
Και ας με λεν' γραφικό και να σκεφτείς
Πως κι εσύ όλο εμένα κοιτάς
Είναι η αγάπη τυφλή
Αυτό θα λένε για μας
Ένα κομμάτι από σέναγια μένα κράτα
Είσαι αυτό που μ' αρέσει μια σοκολάτα
Είσαι αυτό που μ' αρέσει και τρελαίνει
Την θέλω κι αναρωτιέμαι
Τι μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει
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