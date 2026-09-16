Σοκολάτα – Μιξτ

Μου έχεις κάνει κακό νιώθω συχνά ταραχή

Είσαι κορίτσι γλυκό για μένα μοναδική

Προκαταλήψεις τρελές ποτέ δεν είχα εγώ

Έχω γνωρίσει πολλές μα επιμένω εδώ

Ένα κομμάτι από σέναγια μένα κράτα

Είσαι αυτό που μ' αρέσει μια σοκολάτα

Είσαι αυτό που μ' αρέσει και τρελαίνει

Την θέλω κι αναρωτιέμαι

Τι μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει

Με τρελαίνει μ' αρρωσταίνει

Με τρελαίνει τι μου συμβαίνει

Φοράς τακούνια ψηλά

Και στυλ πολύ ειδικό

Νιώθω ζαλάδα και στρες

Και ας με λεν' γραφικό και να σκεφτείς

Πως κι εσύ όλο εμένα κοιτάς

Είναι η αγάπη τυφλή

Αυτό θα λένε για μας

Ένα κομμάτι από σέναγια μένα κράτα

Είσαι αυτό που μ' αρέσει μια σοκολάτα

Είσαι αυτό που μ' αρέσει και τρελαίνει

Την θέλω κι αναρωτιέμαι

Τι μου συμβαίνει και μ' αρρωσταίνει