[Intro]

You better look out kid!

[Verse 1: Sicario]

Κοίτα, ποιοί ήταν εδώ από την αρχή

Κοίτα, είναι στα αλήθεια αληθινή

Κοίτα, πως τα έφερε η ζωή

Κοίτα, μόνος μου είμαι στην κορυφή

[Chorus: Sicario]

Στο 'πα θα αντέξω

Στα αστέρια θα ανέβω

Στην πόλη το τρέχω

Μου λέει σε ζηλεύω

Όχι δε παίζω, όμως αν πέσω

Όλοι θα φύγουνε, όλα χαθήκανε

Στο 'πα θα αντέξω

Στα αστέρια θα ανέβω

Στην πόλη το τρέχω

Μου λεει σε ζηλεύω

Όχι δε παίζω, όμως αν πέσω

Όλοι θα φύγουνε, όλα χαθήκανε

[Bridge: Sicario]

Άσε με μόνο μου

Πάνω στο θρόνο μου, yeah

Άσε με μόνο μου

Πάνω στο θρόνο μου, yeah

[Verse 2: Sicario]

Κοίτα, σκέψεις χαθήκαν στο κενό

Κοίτα, μόνος και δεν είσαι εδώ

Κοίτα, πόσοι χαθήκαν στο βυθό

Κοίτα, πόσοι ξεφύγαν απ' αυτό

[Chorus: Sicario]

Στο 'πα θα αντέξω

Στα αστέρια θα ανέβω

Στην πόλη το τρέχω

Μου λέει σε ζηλεύω

Όχι δε παίζω, όμως αν πέσω

Όλοι θα φύγουνε, όλα χαθήκανε

Στο 'πα θα αντέξω

Στα αστέρια θα ανέβω

Στην πόλη το τρέχω

Μου λέει σε ζηλεύω

Όχι δε παίζω, όμως αν πέσω

Όλοι θα φύγουνε, όλα χαθήκανε

[Bridge: Sicario]

Άσε με μόνο μου

Πάνω στο θρόνο μου, yeah

Άσε με μόνο μου

Πάνω στο θρόνο μου, yeah

[Outro: Sicario]

Άσε με μόνο μου (άσε με μόνο μου)

Άσε με μόνο μου (άσε με μόνο μου)

Άσε με μόνο μου (άσε με μόνο μου)

Άσε με μόνο μου (άσε με μόνο μου)

Πάνω στο θρόνο μου