ΓΙΑ ΝΑ

Sidarta

Από το Άλμπουμ ΓΙΑ ΝΑ που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify