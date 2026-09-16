[Intro: Gio Melody]

Έχεις εμμονές, έχω ότι θες

Πάλι θέλεις sex, yeah, baby I'm the best

Να τα κάνουμε όλα, baby μην κλαις

Πάλι θέλεις σεξ πολλές φορές

[Chorus: Gio Melody]

Μ' αρέσει να είναι loco, loco

Βάλε και άλλο ποτό, ποτό

Μ' αρέσει να είναι loco, loco

Γυμνή σε βγάζω photo, photo

[Verse 1: Gio Melody]

Ψάχνεις να βρεις κάτι σαν εμένα μα δεν βρίσκεις

Η καρδιά σου κλειδωμένη, άνοιξε την, φερτα keys please

Μόνοι μας στο σπίτι με γουστάρεις για τα hits

Όταν θα βρεθούμε ξέρω πάντα τι θα γίνει

Yeah girl

Baby νόμιζα πως μ' έχεις καταλάβει

Hey girl

Είμαι hustler [?] αλλά μοιάζουν αυταπάτη

Δεν αλλάζεις και δεν πειράζει

Με δοκιμάζεις, μιλάμε dirty, σ'ανεβάζει

Λένε δεν είμαι σωστή επιλογή μα δεν σε νοιάζει

Ξέρω το τι κάνεις, με κοιτάζεις και τα ρούχα βγάζεις

Oh wee

If you got a problem έχω τις λύσεις

Ψάχνεις κάτι σπάνιο να σε αγαπήσει

Άκουσε με λίγο παραπάνω και θα δεις

[Chorus: Gio Melody]

Μ' αρέσει να είναι loco, loco

Βάλε και άλλο ποτό, ποτό

Μ' αρέσει να είναι loco, loco (Μ'αρέσει να 'ναι loco)

Γυμνή σε βγάζω photo, photo

[Verse 2: Thug Slime]

Θέλεις αγάπη, ή θέλεις σεξ

Όταν είσαι μαζί μου πάρε ότι θες

Μαζί μου μην φοβάσαι, εδώ δεν έχει strees

Βγαίνω με το glock δεν έχω χρόνο για μπουνιές

Γουστάρει αλητεία δεν με θέλει σοβαρό

Είμαι από την πλατεία, έχω εγωισμό

Όσο κι αν μου λείπεις δεν θα το παραδεχτώ

Παίζει να πω στην φίλη σου να έρθει από εδώ

Μου στέλνουνε γυμνές, δεν της αρέσει

Με θέλουν πιο πολύ πάντα όταν έχω σχέση

Είσαι ερωτευμένη; Να δούμε αν θα αντέξει

Κοιτάει το κινητό μου δεν θέλει να το πιστέψει

Είμαι τοξικός σκύλος και το ξέρεις

Εγώ εσύ και η φίλη σου ελπίζω να μην ζηλέψεις

Ωραίο φόρεμα χωρίς αυτό είσαι πιο σέξι

Όταν είμαι από πίσω γύρνα κοίτα με, μ' αρέσει

[Outro: Gio Melody]

Μ' αρέσει να είναι loco, loco

Βάλε και άλλο ποτό, ποτό

Μ' αρέσει να είναι loco, loco (Μ'αρέσει να 'ναι loco)

Γυμνή σε βγάζω photo, photo