[Intro]

Ay, ναι, ναι, πουτανάκια, ay, eh

[Verse 1]

Πάντα τον Χάρο στην πλάτη και το εννιάρι στην τσέπη

Αφού τα πουστόπαιδα ξέρουν, Alitiz δεν παίζει

Πόσες φορές ήρθε ο πούστης για να με πάρει

Όχι, δεν του κάνω την χάρη

Χάρε κάνε στην άκρη, δεν ήρθε η ώρα να φύγω

Πριν έρθει η σειρά μου να 'σαι σίγουρος, θα πάρω κάποιον μαζί μου

Εχθρούς, παιδόφιλους και κανέναν πολιτικό

Όλους αυτούς, θα τους στείλω στον Διάβολο

Είμαι απ' το ghetto brat, δεν πέφτω εύκολα

Ποιος είναι αυτός που με θέλει νεκρό, φέρτονα

Από έξω χαρούμενος, από μέσα μου δαίμονας

Θα σε βρούνε πνιγμένο στην θάλασσα, δεμένο με πετονιά

[Chorus]

Έχουμε πρόβλημα, έχουμε έχουμε πρόβλημα

Δεν έχει συγνώμη man, σε ψάχνω σε όλη την πόλη man

Έχουμε πρόβλημα, έχουμε έχουμε πρόβλημα

Μην μπλέκεις αστυνομία, θα το λύσουμε μόνοι μας

[Verse 2]

Αφού με ξέρουν, με ξέρουν καλά

Αφού δεν το θέλουν, δεν θέλουν καυγά

Αφού ξέρουν που είναι η πιάτσα μου, ας έρθουν εδώ

Άμα ακούσω ότι με ψάχνουν, εγώ θα τους βρω

Γεμιστήρας γεμάτος, θα τους θάψω

Πλάκα δεν κάνω, δεν περιμένω να έρθουνε εγώ θα τους ψάξω

Ή θα γίνω φονιάς, ή θα αφήσω το αίμα μου

Πουστόπαιδα, μην πλησιάζετε την οικογένεια μου

Ψυχές, θα στείλω στην Κόλαση

Όχι σε εμένα μαγκές, κράτα απόσταση

Δεξιά είναι ο Διάβολος, αριστερά είναι ο Άγγελος

Και οι δύο με φωνάζουνε, αδερφέ γάμα τους

[Chorus]

Έχουμε πρόβλημα, έχουμε έχουμε πρόβλημα

Δεν έχει συγνώμη man, σε ψάχνω σε όλη την πόλη man

Έχουμε πρόβλημα, έχουμε έχουμε πρόβλημα

Μην μπλέκεις αστυνομία, θα το λύσουμε μόνοι μας

[Outro]

Είδες, είδες πως σε βρήκα

Θέλεις να δεις πως είναι να ξαιματώνεις

Να ξαιματώνεις στην άσφαλτο ρε πουτανάκι

Ε, θες να ξέρεις πως είναι να πεθάνεις

Θες να ξέρεις, ναι, ναι