Rap Game Dead

[Intro: FY]

Έχω δυο μάτια ανοιχτά μ' ακόμα δεν έχω κόρη

[Verse: FY,

Skive

]

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Έχω δυο μάτια ανοιχτά μ' ακόμα δεν έχω κόρη

(Βλέπω)

Πήρα feat απ' τον Skive, εσύ ούτε beat δεν πήρες ακόμη

(Βλάκα)

Πατάω τέρμα το γκάζι εμείς δεν είμαστε φλώροι (Γρουυυυν)

Είμαι, σε φάση, στα 300 κι ακόμα μου λέει floor it (ναι)

Το rap σου σαν το κανάλι της βουλής είναι boring

Σε γνώρισα ήμουν ήδη ο man ήσουν μικρός, boy

(boy)

Μην στέλνεις beat στο dm, ξύνω τ' αρχίδια μου, είναι annoying

Καράφλιασα με τις μαλακίες που ακούω, δεν είμαι ο Ντόρυ

Mile high club είμαστε πάνω στο Boeing (Πάνω)

Νομίζουν έχει μέσα τραμπολίνο ακούγεται μπόινγκ μπόινγκ μπόινγκ

CMC ναι the money team σαν να 'μαι ο Floyd ( Cash)

Είμαι λευκός γνωστός ράπερ μα δεν είμαι απ' το Detroit

(Ποιος είμαι;)

MPC παίζω τα pads σαν κομπολόι

(ναι ναι)

Αν ήμουν γραφιτάς θα ήμουν ο Sin εσύ ένα toy

(τσσ)

Με είδαν στην TV και ήμουνα seen σαν το Bitcoin

(Πάνω)

Ο ράπερ που ακούς είναι γιός μου κι ας μην είμαστε σόι

Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει μα για τα φράγκα δεν έχω worry

Έγινα ολόκληρος άντρας, εσύ παρέμεινες ένα αγόρι

Τόσο νερό στον καρπό, μ' αυτό δεν είναι Ζαγόρι (Splash)

Πλέον έχω τόσα φράγκα, όταν βγαίνω δεν παίρνω πορτοφόλι (Wooh)

Έχω ETFs και bonds γιατί το επιτόκιο πληρώνει

(Φράγκα)

Αν πέσουν οι αγορές ο χρηματιστής μου δεν ιδρώνει

(Ποτέ)

Δούλεψα στα 27 για να τον παίζω για 60 χρόνια

(Πόσα;)

Αν έπαιζα live στην ηλικία σου θα ήμουν sad που δουλεύω ακόμα

Οδηγάω super car εσύ μόνο πίσω από οθόνη (Σκου)

Το διαμάντι VVS, pussy boy δεν θολώνει (Bling bling)

Το σπίτι φουλ μεγάλο, τάφρος το περικυκλώνει (Agh)

Μένω στη γλυφάδα και το χειμώνα κοιμάμαι με σεντόνι

Ο FY μου 'πε να βάλω στόμφο γιατί ο… στόμφος πληρώνει

Έχω ένα U87 μα έχω λεφτά και για… 10 Sony

Είδα στον ύπνο μου ότι πήρα μια SSR μακριά σαν μακαρόνι (Mμ)

Χθες σκεφτόμουν τους παίζω μπάλα 10 χρόνια σαν τον Rony (Τρίπλες)

Είδα ότι κρατάς τον πάκο, δεν είναι μεγάλος αν διπλώνει (No no)

Αν ο FY δεν postάρει, πάλι κάτι θα σκαρώνει (Ναι ναι)

Νομίζεις ο FY τα γράφει, όχι φίλε απλά χώνει

Οι φίλοι σου ούτε πιάνουνε το στυλ, οκ δεν είναι οι μόνοι (Χοχο)

Light, Skive και FY στην Ελβετία σαν convoy

(Πουτάνα όλα)

Έτρωγα fondue κι ήταν ξανθό σαν το Malfoy

(Ξανθό ήταν)

Δεν postάρω καν στα social media είναι phoney

(Φουε)

Θέλω Paul Signac και δυο Basquiat μες 'το σαλόνι

(Express)

Δεν έχει σπόρια, έχει έκσταση μες 'το σακούλι (Woo)

Μιλάω τα σκατά μου πάνω στο beat σαν τον $ulee

(Agh)

Σε ποιον να πεις για ραπ είμαι Hip-Hop ως το μεδούλι (Hip-Hop)

Skive και FY back-to-back, yours truly (Agh)

[Outro: Skive]

CMC, rap game is dead

Όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε goofy

Goofy