Το "Colombiano Remix" του Υποχθόνιου με συνεργασία τον Raf, Slogan, Efta και N.O.E. σε παραγωγή του Justodd Beats και του Skive, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προβολές τραγούδια της σύγχρονης trap σκηνής.…

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[Intro: Skive]

Capital, πάμε

Το όνομα Skive, Justodd Beats

Όποιος δεν έχει ακούσει MC Foris, man, Colombiano Megamix (woo!)

Νέοι rappers μ' αρχίδια (uh)

Τι λέει Raf; Slogan; (Νέα εποχή)

Efta, ΝΟΕ, Capital remix

Ypo-Cobra, Ypo-Tesla (Young Tesla, woo!)

Colombiano, πες τους, Ypo

[Hook: Ypo]

Colombiano, Colombiano

Zapatistas στο βουνό απολαμβάνω

Colombiano, Colombiano

Φύλλα κόκας και λιαστό, αεροπλάνο (ha)

Colombiano (ha), Colombiano (ha)

Colombiano, Colombiano

Colombiano (ha), Colombiano (ha)

Colombiano, ναι, Colombiano

[Verse 1: Ypo]

Μόλις είδα τις πρώτες ρυτίδες (μόλις τις είδα),

James την είδα, Rodriguez (Rodriguez)

Μη σου πω Valderama, πουτάνα (μη σου πω), μη σου πω Valderama, πουτάνα (σ' το 'πα)

Colombia, Bogota, όργια (όργια), Colombiana, κώλο Michelin (Michelin)

Μόνος μου, κάκτος στην έρημο (μόνος), μες στο club τη χαϊδεύω privé (privé)

Tijuana, κοιτώ California (California), έχω φτάσει σχεδόν 2 χιλιόμετρα (2 χιλιόμετρα)

Tequila και style 80'λα (80'λα), bandana ποτισμένη με τζίνα (τζίνα, haha)

Είμ' ο Ian Curtis (είμ' ο Ian Curtis), νιώθω Joy Division (είμαι)

MC's στην Ελλάδα, δεν πιάνουν (είναι, είναι), είναι Segunda Division (είναι Β')

Κάνω rap χρόνια (χρόνια), ανακαλύπτω τα flows (flows)

Σαλόνικα, όχι Αθήνα (όχι Αθήνα), στα Τέμπη πάτησα pause (pause)

Από Τάσος γίνομαι Marcos (Marcos)

, Compañero, τρώω μόνο tacos (τρώω μόνο tacos)

Το λιβάδι έχει φυτρώσει (έχει), το μπουρί μου έχει τελειώσει (έχει τελειώσει, άλλη 1)

Στη μύτη έχω κανέλα (έχω κανέλα),

απαλλοτρίωση, εκτάρια, Maridalena (Maridalena)

Στη μύτη έχω κανέλα (άλλη 1, άλλες 2), απαλλοτρίωση, εκτάρια, maridalena

Κι έλεγα "Πώς θα το πω ότι γαμιούνται;", δε θέλω καν, ούτε καν να μ' ακούνε

Απλά το κάνω για 'μας, 10 fans και να μείνουν για 'μας να το ζούμε (Ypo)

[Verse 2: RAF]

Ελλάδα, Ευρώπη, Βαλκάνια (Βαλκάνια), η Πίνδος το Medellin (το Medellin)

Πάνω απ' τον Όλυμπο μαύρα Chinook,

Zapatistas - ανοίγουμε πυρ

(prr)

Hovercraft στην επιφάνεια, απόβαση απ' τα παράλια

Μάσκες, βατράχια με φουσκωτά, Βουλγαρία, Σερβία, Albania

Είμ' ο Esco, σπάω τα bar, πληκτρολόγησα το rap μου με μανία (με μανία)

Βόρειος λύκος στα Γρεβενά, εκπροσωπούμε τα βουνά, Μακεδονία (ναι, ναι)

Callate de la boca Colombiano (woo), πάλι πού με βρίσκω, πού με χάνω (χάνεις)

Στις πλάτες μου έχω τον νότο, κοιτάμε βορρά, νιώθω πιο πάνω (πιο πάνω)

Δε γονάτισα ποτέ, "προσκυνημένε (ναι)," μου 'πε, "γράφ' το αυτό" κι ο Θεός

Δεν ξέρουν τον δρόμο, τι να λέμε, Μεσόγειος πλώρη, γραμμή Ατλαντικός (ναι)

Κράτος μου η Γη, εκεί ανήκω (ανήκω), απ' τον Μύτικα άκουγαν τον λύκο (τον λύκο)

Στο Champion σερβίρουνε δίσκο Cohiba, Caipirosca Perico (Perico)

Πέφτουν με την πλάτη σαν ιππόν (ιππόν), σπάω το beat, νιώθω Ηλίας Ηλιάδης (ναι)

Δε γράψαν ποτέ τους λοιπόν, Ολυμπιονίκες, rappers αυθάδεις (είμαστ' εμείς)

Βόρεια εδώ που πατάμε, προπόνηση κάνουμε ολημερίς (πάντα)

Καλότση, ρετσίνα

, λιαστό, Κολομβιανός πρωταθλητής (Ρο)

[Hook: Ypo]

Colombiano, Colombiano

Zapatistas στο βουνό απολαμβάνω

Colombiano, Colombiano

Φύλλα κόκας και λιαστό, αεροπλάνο (ha)

Colombiano (ha), Colombiano (ha)

Colombiano, Colombiano

Colombiano (ha), Colombiano (ha)

Colombiano, ναι, Colombiano

[Verse 3: Slogan]

Σας κοιτάω μονάχα από ψηλά, savanna της Bogota

Όνειρα μωβ, ρούχα λευκά, πράσινη τσέπη και δόντια χρυσά

Οι άλλοι χωρίς, δαγκώνουν couple μου γλυκά, τα couple μου γλυκά (woo!)

Περνάνε τα χρόνια και μένουν μωρά, με τα ούλα δεν πας πουθενά

Όπου χωθώ, είναι καυτό, βάζω φωτιά, πυρομανής

Μέσα τους μπαίνω και δε με χορταίνουνε, τι θες να πεις; Νυμφομανείς (woo!)

Κάνω pop, αυτοί rap, εγώ rap, αυτοί trance, είμαι straight, είναι trans

Χάνουν fans, παίρνω fans, παίζω μόνος, δεν έχει revanche

Νέοι rockstars, okay, Chris Martin, Coldplay

Είναι λίγοι, σύντομοι - EP, για πάντα θα 'μαι 'δώ - long play

Μουσικά βαποράκια, το ζούμε στη Μεδεγίν

Rappers, Pablo Escobar, σε 5 αστέρων check in

Φτύνω αίμα γι' αυτό (γι' αυτό), ιδρώτα χύνω σε λίτρα (σε λίτρα)

Δεν τους βλέπω και φέτος καν, Ray Charles στα πλήκτρα (okay)

Μαγειρεύουμε hits (hits), κοκαΐνη, Eric Clapton (uhh)

Από παλιά στο παιχνίδι μα (woo), σκάω σαν νέος Benjamin Button (woo)

[Verse 4: Efta]

Από μικρός τον Biggie Smalls στ' ακουστικά μου να παίζει (παίζει)

Dealια με σκόνες, φιτίλια, τα πάντα στρωμένα, λεφτά στο τραπέζι (λεφτά)

Στα μέρη μου αλάνια φτωχά, οι Ευρωπαίοι την τρώνε τη φέρμα (τη φέρμα)

Εντός Ευρωζώνης για λίγο, μα ο τρόπος μας είναι Βαλκάνιος τέρμα (woo!)

Ανοίγω σαμπάνια, γελάω με τους βετεράνους απ' το παρελθόν (γελάω)

Τον νέο ήχο κυνηγάω όπως τα πρεζάκια τα Hipnosedon (Hipno)

Ο χρόνος σημαίνει λεφτά (ναι), πάντα κερδίζω στις καθυστερήσεις (πάντα)

Πρωτότυπος μένω ανάμεσα σ' εκατομμύρια απομιμήσεις

7-0-7, Capital (Capital), στ' αρχίδια μου haters γράφτηκαν

MC's γερασμένοι που χάθηκαν, ανοίξανε κόντρες και θάφτηκαν (χάθηκαν)

Σπάω βράχο, κρύσταλλο (κρύσταλλο), aka Κρυπτονύτη (ναι)

Χοντρό καλαμάκι γρανίτας χωμένο για γιούφι και από τη μύτη

Είμαι απλός, μα θέλω πολλά, βράχοι να έρχονται με τα κιλά

Μία ζωή δε μου φτάνει να ζήσω, γι' αυτό έχω 7 (γι' αυτό έχω 7)

Δικός μου είμαι fan, του style μου funk, σκύλες, τις έχω για one night stand

Έτσι το ζω, στο ποτήρι λιαστό, είμ' ο Efta, γεια χαρά νταν

[Hook: Ypo,

Ν.Ο.Ε.

]

Colombiano, Colombiano

Zapatistas στο βουνό απολαμβάνω

Colombiano, Colombiano

Φύλλα κόκας και λιαστό, αεροπλάνο

Colombiano, Colombiano

Colombiano, Colombiano

Colombiano, Colombiano

(Ν.Ο.Ε., ενΝ.Ο.Ε.ίται)

Colombiano, ναι, Colombiano

(yaw)

[Verse 5: Ν.Ο.Ε.]

Δεν παίζω πια με το άσπρο, γουστάρει όμως η καριόλα μου

Χρυσόξανθο, όχι μαύρο, δε γαμάω τη μύτη, λιώνω τα πνευμόνια μου

Σαν το Amsterdam μυρίζει η κολόνια μου, rapper, άσ' το man, δεν μπαίνεις στ' αλώνια μου

Όχι Amstel, μόνο πράσιν', είμαι master MC, είστε, άσ' το, δεν πιστεύω, ξόδεψα τα χρόνια μου

Είμαι δεκάδες χρόνια μπροστά, είμαι χιλιάδες πόδια ψηλά

Θέλω τα χοντρά, ρε, πάρ' τα ψιλά, θέλω τα κοντά, ρε, πάρ' τα ψηλά

Δεν έχω πάει Κολομβία, αλλά έχω παέι Sao Paulo, Βραζιλία, κώλος στο 14ωρο

80 στο πηγαίνω, 85 στο γυρνάω, λογικό είν' το παράλογο όταν πεινάω

Έτσι όπως χορεύει θα τη φάω, της δίνω λίγο co και τη γαμάω (bro ή)

Πίνουμε αλκοόλ και την πηδάω (bro ή), πίνουμε τη φου και τη γλεντάω (bro)

Άγιος Βασίλης από το χωριό, χιόνι για το snowboard και για τις ho-hoes

Δεν είμαι ο O.T. Genasis να δίνω coco, είμαι ο ενΝ.Ο.Ε.ίται κι αγαπάω χορτό

[Bridge: Ν.Ο.Ε.]

Kief Maroccano, Kief Maroccano

Τα χασίσια απ' το βουνό απολαμβάνω

Με ή χωρίς Colombiano, τον δικό της κώλο πιάνω

Γάρα, μέλια και πετώ σαν αεροπλάνο (ΝΟΕ)

[Hook: Ypo,

Ν.Ο.Ε.

]

Colombiano, Colombiano (woo!)

Zapatistas στο βουνό απολαμβάνω

(Colombiano)

Colombiano, Colombiano

Φύλλα κόκας και λιαστό, αεροπλάνο

Colombiano, Colombiano

Colombiano, Colombiano

Colombiano, Colombiano

Colombiano, ναι, Colombiano