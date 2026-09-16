Το Δείπνο – Ινστρουμεντάλ

[Verse]

Και πέφτει η νύχτα που λες, είναι ο Slogan, με ξες

Κάνω μια γύρα στην πόλη σε γνώριμες γειτονιές

Μέσα από τη Mercedes

5-2-5, 1.3, 1.2, στο πίσω κάθισμα φτύνω το verse

Ενώ παίζει Biggie, η προειδοποίηση bro (uh huh)

Θέλουν νεκρό να με δούνε, ζηλεύουν δεν έχουν το flow (uh huh)

Ρέω και πέφτει ρευστό, στο ρελαντί είναι σβηστό (klia)

Φουλάρω μόν' όταν πρέπει μα δεν θα το χρειαστώ

Κλείνω μια νέα δουλειά, ραντεβού σε γνωστό (γνωστό)

Εστιατόριο της πόλης, πρέπει να εμφανιστώ (uh huh)

Σε ένα θαύμα πιστεύω για να εξαφανιστώ

Νιώθω σαν τον Χριστό, το δείπνο είναι μυστικό (shh)

Στο τραπέζι liquer, κι ένα πούρο χοντρό

Μια σαμπάνια που ιδρώνει, καβούρια και αστακό

Μου προσφέρει ηδονή, μου προσφέρει ό,τι πω

Μου προσφέρει το μέλλον και νιότη, ράβδους χρυσό

Με ρωτάει αν πιστεύω στον έρωτα ή στο θεό (πουθενά)

Δούλος κανενός της λέω, στα γόνατά μου δε ζω (δε ζω)

Πώς το θέλεις το σεξ; Το προτιμάω ωμό

Συμβολικά πασάρει sushi με σολομό

Θέλω εκδίκηση κρύα, το πιάτο μου είναι ζεστό

Η θαλάμη στοχεύει και δεν εκπυρσοκροτώ

Χιλιάδες σκέψεις τρέχουν ανά λεπτό

Συναισθήματα, πρέπει, η λογική μου κι εγώ

Πρέπει να αλλάξεις εμφάνιση, σκέφτομαι αν το μπορώ (μπορώ)

Είναι σαν πρόκληση, νομίζω το 'χω, θα το υποστώ (κι αυτό)

Μ' αφήνει να το σκεφτώ, κρύβω το gun, ηρεμώ

Κοιτάω στα μάτια τον άγγελο που ώρα συνομιλώ (ναι)

Δεν έχει ούτ' ένα tattoo, κινήσεις κάνει σαν γάτα

Βγάζει συμβόλαια, επιταγές, δερμάτινη τσάντα

Θα φύγω απ' την πίσω πόρτα, εσύ απ' την άλλη περπάτα

Ήταν ξανθιά, κόκκινα χείλη, ό,τι φορούσε ήτανε Prada