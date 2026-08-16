Σε παίρνω αύριο

Όσα θέλω να σου πω, δεν φτάνει ένα τετράδιο

Γεμάτο το τασσάκι, το δωμάτιό μου άδειο

Χάνεται η αγάπη σα' να βυθίζω ναυάγειο

Νιώθω στον Τιτανικό σα' να 'μουν ο DiCaprio

Ξυπνάω μ' άλλη bitch, το βράδυ λέω καν τι κάνω

Οι τσέπες μου μεγάλες, δεν κουμπώνει η Ferragamo

Βάζω κι από μένα τον εγωισμό πιο πάνω

Πώς γίνεται να δουλέψει μου λες;

Έλα μπες μες το μαύρο benz

Δίπλα μου πολλές

Στο καρπό μου πάνω Richard Mille Rolex και Pateks

Είμαι blessed

Αναπνέω ακόμα, ξύπνησα και χθες

Και 'χω stress, γιατί δεν ξέρω αν εννοείς τι λες

Έλα μπες μες το μαύρο benz

Δίπλα μου πολλές

Στο καρπό μου πάνω Richard Mille Rolex και Pateks

Είμαι blessed

Αναπνέω ακόμα, ξύπνησα και χθες

Και 'χω stress, γιατί δεν ξέρω αν εννοείς τι λες

Θα καταλάβεις

Όλοι στη ζωή μας κάνουμε όλοι κάποια λάθη

Είναι σα' γαζέλα, κουνιέται σα' το ελάφι

45άρι, γυαλίζει σα' το φεγγάρι

Ραντεβού στον Άδη

Elon Musk στον Άρη

Σα' τον Παντελίδη όταν έγραψε το φανάρι

Ήθελα το βράδυ προτού βγω, ένα τεσσάρι

Μα τώρα έχω αλλάξει

Μα ο κακός μου εαυτός είναι πάντα έτοιμος για δράση

Σε παίρνω αύριο

Όσα θέλω να σου πω, δεν φτάνει ένα τετράδιο

Γεμάτο το τασσάκι, το δωμάτιό μου άδειο

Χάνεται η αγάπη σα' να βυθίζω ναυάγειο

Έλα μπες μες το μαύρο benz

Δίπλα μου πολλές

Στο καρπό μου πάνω Richard Mille Rolex και Pateks

Είμαι blessed

Αναπνέω ακόμα, ξύπνησα και χθες

Και 'χω stress, γιατί δεν ξέρω αν εννοείς τι λες

Έλα μπες μες το μαύρο benz

Δίπλα μου πολλές

Στο καρπό μου πάνω Richard Mille Rolex και Pateks

Είμαι blessed

Αναπνέω ακόμα, ξύπνησα και χθες

Και 'χω stress, γιατί δεν ξέρω αν εννοείς τι λες