Βρέχει Έρωτα

Stan

Από το Άλμπουμ Βρέχει Έρωτα που κυκλοφόρησε το 2016
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify