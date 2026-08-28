Παράξενα μου φέρεσαι εσύ μόνο και χαίρεσαι

Δεν κάθομαι να σκάσω για κανέναν

Την θέλω την ζωούλα μου, το ήξερες μικρούλα μου

Και φεύγω από δω πριν τρελαθώ

Μην τρελαθώ, μην τρελαθώ κι αν τρελαθώ

Θα τα σηκώσω όλα στον αέρα

Δεν πρόκειται να φύγουμε από δω

Απόψε τραγουδάμε όλοι παρέα

Η νύχτα γράφει κάτι μαγικό

Καρδιά μου σήκω κι έλα να χορέψεις

Έλα χανόμαστε μην το ξεχνάς

Είναι κι αυτά που ζούμε ωραία χρόνια

Πάμε τραγούδα το τραγούδι της χαράς

Παράξενα μου φέρεσαι αντέχω και εσύ χαίρεσαι

Και πάλι όλο φωνές και πανηγύρια

Μα όσο και αν παιδεύομαι εγώ σε ερωτεύομαι

Μπερδεύομαι και πάλι σ' αγαπώ

Θα τρελαθώ, θα τρελαθώ κι αν τρελαθώ

Θα τα σηκώσω όλα στον αέρα

Δεν πρόκειται να φύγουμε από δω

Απόψε τραγουδάμε όλοι παρέα

Η νύχτα γράφει κάτι μαγικό

Καρδιά μου σήκω κι έλα να χορέψεις

Έλα χανόμαστε μην το ξεχνάς

Είναι κι αυτά που ζούμε ωραία χρόνια

Πάμε τραγούδα το τραγούδι της χαράς

Καρδιά μου σήκω κι έλα να χορέψεις

Έλα χανόμαστε μην το ξεχνάς

Είναι κι αυτά που ζούμε ωραία χρόνια

Πάμε τραγούδα το τραγούδι της χαράς