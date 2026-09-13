Face

Τάμτα

Από το Άλμπουμ Dark Colors που κυκλοφόρησε το 2022
Στίχοι

Are you looking for thrills?

Or just a pretty face?

Are you done with the pills?

Are you tracking the trace?

Got a reputation

Hush hush, don't say

Are you looking for thrills?

Or just a pretty face?

Looking for, looking for, looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for, face

Looking for, looking for, looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for, face

Looking for, looking for, looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for, face

Looking for, looking for, looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for, face

Are you looking for thrills?

Or just a pretty face?

Are you done with the pills?

Are you tracking the trace?

Got a reputation?

Hush hush, don't say

Are you looking for thrills?

Or just a pretty face?

Looking for, looking for, looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for, looking for, looking for

Looking for, looking for, looking for, face

Ακούστε στο Spotify