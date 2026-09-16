Αλλάζω Εγώ
Τάνια Μπρεάζου
Από το Άλμπουμ Allazo Ego που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Τα μάτια μου καθρέφτες
Κοιτάνε στο κενό
Ανοίγω τις κουρτίνες
Τα μάτια σου να δω
Γυρεύω μες τους ψεύτες
Αλήθειας μυστικά
Νύχτας φιλιά από κλέφτες
Έχω για συντροφιά
Πως αλλάζουν τα πράγματα
Πόσο αλλάξαμε εμείς
Τριγυρνώ στα χαλάσματα
Της παλιάς μου ζωής
Μοιάζουν τόσο τα θέλω μου
Με βουτιά στο κενό
Δες πως αλλάζουν τα πράγματα
Πόσο αλλάζω εγώ, πόσο αλλάζω εγώ
Τα λόγια σου πονάνε
Σαν πράξεις πιο πολύ
Σου είχα πει φοβάμαι
Να φεύγεις το πρωί
Γυρεύω μες τους ψεύτες
Αλήθειας μυστικά
Νύχτας φιλιά από κλέφτες
Έχω για συντροφιά
Πως αλλάζουν τα πράγματα
Πόσο αλλάξαμε εμείς
Τριγυρνώ στα χαλάσματα
Της παλιάς μου ζωής
Μοιάζουν τόσο τα θέλω μου
Με βουτιά στο κενό
Δες πως αλλάζουν τα πράγματα
Πόσο αλλάζω εγώ, πόσο αλλάζω εγώ
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