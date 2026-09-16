Αλλάζω Εγώ

Τάνια Μπρεάζου

Από το Άλμπουμ Allazo Ego που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Τα μάτια μου καθρέφτες

Κοιτάνε στο κενό

Ανοίγω τις κουρτίνες

Τα μάτια σου να δω

Γυρεύω μες τους ψεύτες

Αλήθειας μυστικά

Νύχτας φιλιά από κλέφτες

Έχω για συντροφιά

Πως αλλάζουν τα πράγματα

Πόσο αλλάξαμε εμείς

Τριγυρνώ στα χαλάσματα

Της παλιάς μου ζωής

Μοιάζουν τόσο τα θέλω μου

Με βουτιά στο κενό

Δες πως αλλάζουν τα πράγματα

Πόσο αλλάζω εγώ, πόσο αλλάζω εγώ

Τα λόγια σου πονάνε

Σαν πράξεις πιο πολύ

Σου είχα πει φοβάμαι

Να φεύγεις το πρωί

Γυρεύω μες τους ψεύτες

Αλήθειας μυστικά

Νύχτας φιλιά από κλέφτες

Έχω για συντροφιά

Πως αλλάζουν τα πράγματα

Πόσο αλλάξαμε εμείς

Τριγυρνώ στα χαλάσματα

Της παλιάς μου ζωής

Μοιάζουν τόσο τα θέλω μου

Με βουτιά στο κενό

Δες πως αλλάζουν τα πράγματα

Πόσο αλλάζω εγώ, πόσο αλλάζω εγώ

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