Στο Χο Πει – Λάιβ

Θοδωρής Φέρρης

Από το Άλμπουμ Apo To Xthes Sto Simera (Live) που κυκλοφόρησε το 2024
Στίχοι

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