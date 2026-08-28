Big Moves – Vol. 4

Το V είναι Vlospa

Νούμερο 5

Beatspliz on the game, bitch

Κανείς δεν θα 'ρθει να σου πει ότι μας έκανε μάγκες

Κανείς δεν μας κάνει καλά, ούτε, ούτε οι ομάδες

Οι γυναίκες μπορούν να ηρεμήσουν

Γιατί οι πιο μεγάλες πουτάνες εν τέλει ήταν άντρες

Μιλάμε για αυτά που δεν λέγονται

Πεινάμε πολύ κι ας μην φαίνεται

Μετά από τα πρώτα σου ψέματα

Κανένας πια δεν σε εμπιστεύεται

Θέλει 2 λωρίδες το BMW

Κοιτιόμαστε σαν να ψαχνόμαστε

Μαλώνουμε πάλι, πετάμε χοντράδες

Μετά παραπάνω δενόμαστε, καλά να 'μαστε

Καλύτερα εγκληματίας

Παρά συναισθηματίας

Θεσσαλονίκη, υγρασία

Μοιάζει σαν δοκιμασία

Μας βλέπανε σαν να ξεμείναμε

Γι' αυτό γίναμε όλοι ό,τι γίναμε

Παράσιτα που αναπτυχθήκανε

Κωλόπαιδα που απλωθήκαμε

Άμα δεν ξέρει πως πάνε τα πράγματα τράβα και πες του

Δοκιμαζόμαστε σ' ό,τι κι αν κάνουμε σαν να 'ναι test

Μες στο τσαντάκι παράνομα πράγματα και προσευχές

Όλα είναι test, ακόμα δεν αποτύχαμε

Άμα δεν ξέρει πως πάνε τα πράγματα τράβα και πες του

Δοκιμαζόμαστε σ' ό,τι κι αν κάνουμε σαν να 'ναι test

Μες στο τσαντάκι παράνομα πράγματα και προσευχές

Όλα είναι test, ακόμα δεν αποτύχαμε

Όλα φιμέ σαν να κρύβομαι

Αγχώνομαι σαν με μελετάνε

Πάτα το, σπασ' το όλο το μοτόρι

Δεν το 'χουμε απλά για να το κοιτάμε

Οι δουλειές πάνε όλο και καλύτερα

Ιδιαίτερα αυτές που δεν συζητάμε

Ήσουνα βλάκας όταν μας γνωρίσανε

Μην απορείς που δεν σε θυμάμαι

Όλες οι περιοχές είναι Champions Liga

Ποδόσφαιρο, shootια, γύρο και T-MAX

Δεν παίζει έτσι απλά να μας καταλάβουν

Γιατί είμαστε μπροστά από την εποχή μας

Όλα εξαρτώνται από την σιωπή μας

Προϊόντα είμαστε της ρουτίνας

Αν σώσουμε κι έναν από τους popo

Θα 'ναι καμάρι μας και τιμή μας

Θα 'ναι καμάρι μας και τιμή μας

Κανείς δεν θα παίζει με την ζωή μας

Θέλω να 'χω την ίδια ψυχολογία

Όταν μπαίνει αλλά κι όταν τελειώνει ο μήνας

Δεν γινόταν αλλιώς, πάει χρόνο με χρόνο

Πέντε για εμένα είναι επίθεση κλώνων

Τώρα γυρνάει και μας υποστηρίζουνε

Μας ήτανε εμείς πάντα εναντίων όλων, όλων

Άμα δεν ξέρει πως πάνε τα πράγματα τράβα και πες του

Δοκιμαζόμαστε σ' ό,τι κι αν κάνουμε σαν να 'ναι test

Μες στο τσαντάκι παράνομα πράγματα και προσευχές

Όλα είναι test, ακόμα δεν αποτύχαμε

Άμα δεν ξέρει πως πάνε τα πράγματα τράβα και πες του

Δοκιμαζόμαστε σ' ό,τι κι αν κάνουμε σαν να 'ναι test

Μες στο τσαντάκι παράνομα πράγματα και προσευχές

Όλα είναι test, ακόμα δεν αποτύχαμε

Δες

Άμα δεν ξέρει πως πάνε τα πράγματα τράβα και -