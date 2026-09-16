[Chorus]

Οι άσπροι τοίχοι του σπιτιού μου με κοιτάζουνε

Ρωτάγανε για σένα και που ήμουν όλη μέρα

Λεν' δεν βρήκαν τρόπο να σε ξεπεράσουνε

Γιατί όπως εσύ δεν τους στόλισε κανείς

[Chorus]

Δεν μπορώ να τους κοιτάω με τρομάζουνε

Θυμίζουν πως δεν έχω κάτσει σπίτι ούτε μέρα

Τρέχω μήνες να πετύχω όσα γουστάρουμε

Όσο οι άσπροι τοίχοι μου μένουνε αδειανοί

[Chorus]

Οι άσπροι τοίχοι του σπιτιού μου με κοιτάζουνε

Ρωτάγανε για σένα και που ήμουν όλη μέρα

Λεν' δεν βρήκαν τρόπο να σε ξεπεράσουνε

Γιατί όπως εσύ δεν τους στόλισε κανείς

[Chorus]

Δεν μπορώ να τους κοιτάω με τρομάζουνε

Θυμίζουν πως δεν έχω κάτσει σπίτι ούτε μέρα

Τρέχω μήνες να πετύχω όσα γουστάρουμε

Όσο οι άσπροι τοίχοι μου μένουνε αδειανοί

[Bridge]

Στο city τα βραδιά αλήτης

Πρωί εννιά με πέντε και ζωή καταδίκη

Έφυγα γύρω στις οκτώ απ' το σπίτι

Και γύρισα να δώσω το επόμενο νοίκι

[Verse 1]

Αν μη τι άλλο δεν ανήκει

Μα αν έμενα όπου άνηκα θα έμενα στο σπίτι

Εφτά στα εφτά δουλειά, το πόνο για να πνίγει

Ίσως να σε δω όταν πάρω ό,τι μου αξίζει

[Pre-Chorus]

Τα ρούχα που σου έδωσα σου πάνε

Μάλλον γι' αυτό τα φοράς ακόμα

Ποτέ δεν μου 'φερες εκείνο το έργο

Και οι τοίχοι μου δεν γέμισαν ακόμα

[Chorus]

Οι άσπροι τοίχοι του σπιτιού μου με κοιτάζουνε

Ρωτάγανε για σένα και που ήμουν όλη μέρα

Λεν' δεν βρήκαν τρόπο να σε ξεπεράσουνε

Γιατί όπως εσύ δεν τους στόλισε κανείς

[Chorus]

Δεν μπορώ να τους κοιτάω με τρομάζουνε

Θυμίζουν πως δεν έχω κάτσει σπίτι ούτε μέρα

Τρέχω μήνες να πετύχω όσα γουστάρουμε

Όσο οι άσπροι τοίχοι μου μένουνε αδειανοί

[Bridge]

Το κορίτσι μου σκληρό κάνει σεζόν και δωδεκάωρα

Και 'γω σε μια γωνία του μπαρ να γράφω δεκαεξάμπαρα

Μου είπε πως πιστεύει σε μένα

Λέω τα κατάφερα

Κι ας μην έχω ακόμα πλατίνα

[Verse 2]

Λέω τα κατάφερα, το κορίτσι μου σκληρό

Θα βγάλει την σχολή της μόνη της

Κι ας χρωστάει ακόμα δέκα

Κι ας την πιάνουνε οι φόβοι της

Και 'κει της υποσχέθηκα στα χέρια της αφέθηκα

Πως θα 'ναι όλα είναι τέλεια πριν έρθει η συντέλεια

[Pre-Chorus]

Τα ρούχα που σου έδωσα σου πάνε

Μάλλον γι' αυτό τα φοράς ακόμα

Ποτέ δεν μου 'φερες εκείνο το έργο

Και οι τοίχοι μου δεν γέμισαν ακόμα

[Chorus]

Οι άσπροι τοίχοι του σπιτιού μου με κοιτάζουνε

Ρωτάγανε για σένα και που ήμουν όλη μέρα

Λεν' δεν βρήκαν τρόπο να σε ξεπεράσουνε

Γιατί όπως εσύ δεν τους στόλισε κανείς

[Chorus]

Δεν μπορώ να τους κοιτάω με τρομάζουνε

Θυμίζουν πως δεν έχω κάτσει σπίτι ούτε μέρα

Τρέχω μήνες να πετύχω όσα γουστάρουμε

Όσο οι άσπροι τοίχοι μου μένουνε αδειανοί

[Outro]

Οι άσπροι τοίχοι του σπιτιού μου με κοιτάζουνε

Λεν' δεν βρήκαν τρόπο να σε ξεπεράσουνε

Δεν μπορώ να τους κοιτάω με τρομάζουνε

Τρέχω μήνες να πετύχω όσα γουστάρουμε