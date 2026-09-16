[Intro]

Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Chorus]

Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Verse 1]

Όπου κι αν γυρνάς

Κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς

Το σκοτάδι αν είναι ίδιο όπου κι αν πας

Το Φεγγάρι που κοιτάζω θα κοιτάς

[Bridge]

Πες μου

Το φεγγάρι ρωτάει τον Ήλιο

Κι εγώ του λέω για σένα άρα όλοι ξέρουν

[Verse 2]

Ξέρουν, ξέρουν

Πως το βλέμμα κρατάει για λίγο

Μα πάντα θέλω να μείνω να σε κοιτάζω

[Pre-Chorus]

Που έχεις πάει τώρα;

Και έφερες την μπόρα στην καρδιά μου;

Που να σε ψάξω τώρα;

Αφού αγάπη δεν βρίσκω στα clubs μου

[Chorus]

Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Chorus]

Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Verse 3]

Όπου κι αν γυρνάς

Κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς

Το σκοτάδι αν είναι ίδιο όπου κι αν πας

Το Φεγγάρι που κοιτάζω θα κοιτάς

[Hook]

Κι αν δεν σε εντυπωσιάζουν τα αστέρια

Όταν έχει καθαρό ουρανό

Πως να το κάνω εγώ;

Πως να το κάνω εγώ;

[Bridge]

Κι αν όλα εκείνα τα καλοκαίρια

Τα είχαμε περάσει εδώ σαν καθαρό ουρανό

Θα μπορούσα να σε δω

[Pre-Chorus]

Πες που πήγε η αγάπη

Στην πληγή το αλάτι

Θάλασσα είναι ή ένα δάκρυ

Αστέρια έχει στο ταβάνι

Αμμουδιά το κρεβάτι

Μας κοιτάει το φεγγάρι

[Chorus]

Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Chorus]

Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club

[Chorus]

Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Chorus]

Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου

Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου

[Verse 4]

Όπου κι αν γυρνάς

Κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς

Το σκοτάδι αν είναι ίδιο όπου κι αν πας

Το Φεγγάρι που κοιτάζω θα κοιτάς

[Outro]

Θα 'ρθει να σε βρει το φεγγάρι

Το στέλνω με πολλή αγάπη

Μαζί σου να ήμουν μακάρι

Θα 'ρθει να σε βρει το φεγγάρι