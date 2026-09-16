[Intro]
Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Chorus]
Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Verse 1]
Όπου κι αν γυρνάς
Κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς
Το σκοτάδι αν είναι ίδιο όπου κι αν πας
Το Φεγγάρι που κοιτάζω θα κοιτάς
[Bridge]
Πες μου
Το φεγγάρι ρωτάει τον Ήλιο
Κι εγώ του λέω για σένα άρα όλοι ξέρουν
[Verse 2]
Ξέρουν, ξέρουν
Πως το βλέμμα κρατάει για λίγο
Μα πάντα θέλω να μείνω να σε κοιτάζω
[Pre-Chorus]
Που έχεις πάει τώρα;
Και έφερες την μπόρα στην καρδιά μου;
Που να σε ψάξω τώρα;
Αφού αγάπη δεν βρίσκω στα clubs μου
[Chorus]
Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Chorus]
Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Verse 3]
Όπου κι αν γυρνάς
Κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς
Το σκοτάδι αν είναι ίδιο όπου κι αν πας
Το Φεγγάρι που κοιτάζω θα κοιτάς
[Hook]
Κι αν δεν σε εντυπωσιάζουν τα αστέρια
Όταν έχει καθαρό ουρανό
Πως να το κάνω εγώ;
Πως να το κάνω εγώ;
[Bridge]
Κι αν όλα εκείνα τα καλοκαίρια
Τα είχαμε περάσει εδώ σαν καθαρό ουρανό
Θα μπορούσα να σε δω
[Pre-Chorus]
Πες που πήγε η αγάπη
Στην πληγή το αλάτι
Θάλασσα είναι ή ένα δάκρυ
Αστέρια έχει στο ταβάνι
Αμμουδιά το κρεβάτι
Μας κοιτάει το φεγγάρι
[Chorus]
Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Chorus]
Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club
[Chorus]
Πες μου γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Chorus]
Γιατί να χορέψω αν δεν είμαι μαζί σου;
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
Είναι ωραία αφορμή, για να είσαι μαζί μου
Μέσα στο club ψάχνοντας την ψυχή μου
[Verse 4]
Όπου κι αν γυρνάς
Κάθε βράδυ όταν δεν μου απαντάς
Το σκοτάδι αν είναι ίδιο όπου κι αν πας
Το Φεγγάρι που κοιτάζω θα κοιτάς
[Outro]
Θα 'ρθει να σε βρει το φεγγάρι
Το στέλνω με πολλή αγάπη
Μαζί σου να ήμουν μακάρι
Θα 'ρθει να σε βρει το φεγγάρι