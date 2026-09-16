[Chorus]

Λέει πως δεν πιστεύει στην αγάπη

Όμως δεν είδα καμία να πιστεύει όπως αυτή

Στον λαιμό της κρέμασα ένα μάτι

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

Τέτοιο βλέμμα μοιάζει με άπατη

Και εγώ έχω μια καρδιά που θέλει να εξαπατηθεί

Στον λαιμό της κρέμασα ένα μάτι

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

[Brigde]

Haahh

Haahh-aah

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

[Verse 1]

Πως πήγε χάλια η μέρα μου

Η αγάπη σου έχει πάντα χίλιους τρόπους για να με επαναφέρει

Ωραία είναι τα διαμάντια σου

Μα γύρω από τον λαιμό σου περνά χάντρα

Θέλω να σε προστατεύει

Γιατί υπάρχουν μέρες που νιώθεις σαν νικητή

Και άλλες που ξυπνάς σαν έχεις ηττηθεί

Και τις δυο ξέρεις πως θα είμαι εκεί

Απόρριψε τον τρόπο που σε κάνουνε να αισθάνεσαι τα media

Δεν υπάρχει αγάπη από όλα τα κριτήρια

Όσο σε λατρεύω σε μίσησα από συνήθεια

Στον τρόπο που σε βλέπω θα βρεις όλα τα πειστήρια

Ματιά πιο πολύτιμα απ' της Αθήνας τα κτίρια

Και αν ποτέ πονάς είναι εντάξει να κλαις

[Pre-Chorus]

Λουλούδια στα μαλλιά σου

Τέχνη αληθινή

Τέχνη αληθινή

Πόσο θα ήθελα

Αχ πόσο θα ήθελα να δεις

Την αλήθεια γυμνή

Την αλήθεια γυμνή

[Chorus]

Λέει πως δεν πιστεύει στην αγάπη

Όμως δεν είδα καμία να πιστεύει όπως αυτή

Στον λαιμό της κρέμασα ένα μάτι

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

Τέτοιο βλέμμα μοιάζει με απάτη

Και εγώ έχω μια καρδιά που θέλει να εξαπατηθεί

Στον λαιμό της κρέμασα ένα μάτι

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

Λέει πως δεν πιστεύει στην αγάπη

Όμως δεν είδα καμία να πιστεύει όπως αυτή

Στον λαιμό της κρέμασα ένα μάτι

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

Τέτοιο βλέμμα μοιάζει με απάτη

Και εγώ έχω μια καρδιά που θέλει να εξαπατηθεί

Στον λαιμό της κρέμασα ένα μάτι

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

[Pre-Chorus]

Haahh

Haahh-aah

Haahh

Το κακό το μάτι ποτέ της να μην τη δει

Haahh (Λέει πως δεν πιστεύει στην αγάπη)

Haahh-aah (Μα δεν είδα καμία να αγαπάει όπως αυτή

Δεν είδα καμία να αγαπάει όπως αυτή)