Χτυπάει η καρδιά με ανεξέλεγκτους παλμούς

όταν σε βλέπω από μακριά να πλησιάζεις

και ανεβάζουν του κορμιού μου τους βαθμούς

τα λόγια σου και τα γλυκά φιλιά που στάζεις

Παίρνεις το σώμα τη καρδιά και το μυαλό

με σφίγγεις πάνω σου και νιώθω ζαλισμένη

κλείνομαι έρμαιο σ’αόρατο ιστό

στη φυλακή της αγκαλιάς σου ευτυχισμένη

Σαν τατουάζ πάνω στο σώμα μου κολλάς

και πλημμυρίζω μυρωδιά απ’το κορμί σου

Μια ζωγραφιά πάνω στο στήθος μου ακουμπάς

με ανεξίτηλο μελάνι τη μορφή σου

Σαν τατουάζ γράφει το σχήμα το φιλί σου

Μοιάζεις ψευδαίσθηση μα είσαι αληθινή

θυμίζεις όνειρο που όμως το πιστεύω

φεύγεις δειλά σαν οπτασία το πρωί

γυρνάς τις νύχτες είσαι εδώ και σε λατρεύω

Το χρόνο θέλω να παγώσω οριστικά

να σταματήσει ανελέητα να τρέχει

να παραμείνω στη ζεστή σου αγκαλιά

για μια ζωή το φυλαχτό που σε προσέχει

Σαν τατουάζ πάνω στο σώμα μου κολλάς

και πλημμυρίζω μυρωδιά απ’το κορμί σου

Μια ζωγραφιά πάνω στο στήθος μου ακουμπάς

με ανεξίτηλο μελάνι τη μορφή σου

Σαν τατουάζ γράφει το σχήμα το φιλί σου