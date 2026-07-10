Άλμπουμ

100% Style

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Tora Milan Gia Emena
    Tsekare To
    Kathise Fronima
    Asimenios Vomvardistis
    An Isoun Ginaika
    Ipirxan Pragmata
    Aeras
    Kikli Fotia
    To Styl Metra
    Street Life
    Fimes Lene
    Ta Vradia – CrSpace Remix
    Skliro & Vromiko
    Dose Mou Ena Lepto
    Tous Varethika
    O Ymnos
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