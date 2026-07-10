Άλμπουμ

ZOUGLA

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    ZOUGLA
    OTI XREIASTEI
    RISE AND GRIND
    SARKOFAGA
    ELPIDES
    MAZI SOY
    ISORROPIA
    UNDERDOGS
    FANATIKA
    AGELI
    TO DASOS KAIGETAI
    O TOIXOS
    YPOSXESI
    TA KATAFERAME
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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Istories Apo Ti Zougla
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2025
Mprosta
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Stigmes
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I Texni Tou Dromou
2024
OLE