Άλμπουμ

12

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2012
Λίστα Τραγουδιών
    Epeigon
    O Maxitis
    Eikones
    Afto Einai
    Xarisma
    An
    Ola Tha Kala Pane
    Sto Telos Tis Imeras
    I Alitheia Ponaei
    Kanones
    Pare Ta Pano Sou
    Thesi Isxyos
    Omixli
    Vathia Milao
    Den Irtha Gia Na Paixo
    Thriller
    O Pagomenos Thronos
    I Nosos Ton Pithikon
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