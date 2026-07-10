Άλμπουμ

Aksioprepeia

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Gia Kathe Geitonia
    Atofio
    Skoupidotopos
    Xastouki
    Pedio Maxis
    Ksanaskepsouto
    Filotimo
    Zografos
    Den Fovamai
    Aksioprepeia
    Sureal
    Osa Xoraei I Tsepi
    Kathe Mera
    Re Aliti Show
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