Άλμπουμ

Mono I Arxi

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Omo
    Eilikrina
    Ta Vradia
    Me Agapi
    Mixtape Vol. 1
    Aftoi Eimaste
    To Symperasma
    Mia Fora Kai Ena Kairo
    Meine Psila
    Den Stamata
    Dinamitis
    Mixtape Vol. 2
    Den Metaniono
    Stigmes Pernane
    Mono I Arxi
    Bonus Track
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Istories Apo Ti Zougla
2026
ZOUGLA
2025
CHAMPION
2025
Mprosta
2024
Stigmes
2024
I Texni Tou Dromou