Άλμπουμ

Para Siempre

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Panakrivo
    Hola
    Oi Dromoi Kaine
    Peirates
    Mavra Triantafilla
    Fuertes
    Bratan
    Rampage
    Machete
    Megali Apodrasi
    Para Siempre
    Oneiro
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