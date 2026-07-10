Άλμπουμ

Simera

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Me Pareksigises
    Dose Mou Mia Foni
    O Roufianos
    Kanto Gia Xari Mou
    Se Thimamai
    To Kefali Psila
    Logos Epi 12
    Milas Poli
    Den Thelo
    Pseftika Idola
    Simera
    Gine Stirigma
    Outro
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