Άλμπουμ

Sin City

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    D.K.12
    Η Φωτιά Μας
    Βρικόλακες
    Rudeboy
    King Kong
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