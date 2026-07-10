Άλμπουμ

Skepseis Sto Tsimento

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Fotia Sto Xthes
    Logo Timis
    Mitera Nixta
    Meta Ta Mesanixta
    Ti Aksizei
    Ligo Pio Konta
    Kria Politeia
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