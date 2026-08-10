Άλμπουμ

To Xroma Tou Gkri

12ος Πίθηκος

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Το Χρώμα Του Γκρι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Istories Apo Ti Zougla
2026
ZOUGLA
2025
CHAMPION
2025
Mprosta
2024
Stigmes
2024
I Texni Tou Dromou